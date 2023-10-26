FARUK ERDEM

ÇOCUKLUK yıllarımın geçtiği Konya'ya ne zaman gitsem, şehirde bir huzur havası hissediyorum. Birbirine saygılı, şehrine ve çevreye duyarlı, sakin insanların yaşadığı bir yer. Geniş temiz caddeleri, sorunsuz ulaşım ve altyapısı, düzenli kent planı ile ziyaret edenlerin 'tam yaşanacak şehir' yorumu yaptıkları bir bölge. İşsizliğin en az hissedildiği, sanayisiyle, tarımıyla, ihracatıyla ve KOBİ'leriyle Türkiye ekonomisine büyük katkı yapan Konya, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin insanı önceleyen yatırımlarıyla sürekli gelişiyor.

Konya'daki bu gelişmeyi izlerken önemli bir ayrıntı dikkatinizi çekiyor. Şehir "değişmeden gelişiyor." Güzelliği, gelişmeyi fark ediyorsunuz ama şehrin ana yapısı aynı kalıyor. Tamam, çocukken top oynadığımız arsalar yok ama temel doku birebir aynı. Hissettiğiniz hava aynı...

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın ev sahipliğinde yaptığımız Konya turunda bu gelişmeyi gözlerimizle görme fırsatı buluyoruz. Bunu yapmak kolay değil. O yüzden "Konya Belediyeciliği" diye bir model de oluşmuş durumda.

Vatandaşın kararlara birebir katılabildiği, Konya ve Konyalıya hizmet anlayışı...

Özellikle belediyenin yatırımları hem istihdam oluşturuyor hem de başta yeme-içme sektörü olmak üzere birçok alanda fiyatları da düzenliyor. Başkan ile sokaklarda gezerken Konyalıların İbrahim Altay'a ilgisinden, hizmetlerin nasıl karşılık bulduğunu anlıyoruz.

Konya Valisi değerli okul arkadaşım Vahdettin Özkan ve Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile sohbetimizde de kentteki huzuru bir kere daha dinliyorum. Yerel yöneticilerin uyumu, vatandaşın desteği ile Konya huzurun ve mutluluğun şehri haline gelmiş durumda.

Gürültüden, kaostan, kalabalıktan uzak, sakin, dingin bir yapısı var Konya'nın.

Konya sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, ekonomisiyle de Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi.

Rakamlara baktığınızda zaten bunu görebiliyorsunuz. Sanayi kuruluşları dünya çapında üretim yaparken, otomotiv yedek parça, makine imalatı ve savunma sanayiinde ilk sırada yer alıyor. Şehir yine birçok tarım ürününde üretim birincisi.

Un, şeker, tuz, süt, buğday, arpa, şeker pancarı, ay çekirdeği, lale, mısır, havuç bunlardan bazıları.

Konya özellikle üretim altyapısı, yetişmiş eleman gücü ve yatırım ortamının sağlanmış olması ile Türkiye ekonomisinin can damarı bölgelerden birisini oluşturuyor.

İhracatını her geçen gün artıran şehir, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için hazır durumda.