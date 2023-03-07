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FARUK ERDEM
Depremzedeye 20 milyar TL

Depremzedeye 20 milyar TL

07.03.2023, Salı

Depremin etkilediği 11 ilde sigortalı konut ve araçlar için hasar tespitleri başladı. Eksperler incelemelerini sürdürüyor. TSB Başkanı Benli, yapılacak ödemenin 20 milyar lirayı bulacağını söyledi.

TÜRKİYE 11 ilde yaşanan asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor.
Bir yandan da kalıcı konutlar için hazırlıklar sürdürülüyor. Bölgede çok sayıda binanın yıkılması ve aracın hasar görmesi sigorta sektörünü de hareketlendirdi.
Sigorta şirketleri bölgede eksperleriyle çalışma yapıyor.
Hem tamamlayıcı sigorta hem de DASK üzerinden ödemeler de başlatıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "İlk hesaplarımıza göre toplamda tüm sektör olarak 20 milyar liranın üzerinde hasar ödeyeceğimizi tahmin ediyoruz" dedi. Benli, söz konusu 20 milyar liraya DASK tazminat ödemelerinin dahil olmadığını da dile getirdi.
Konutta yüzde 21, kaskoda ise yüzde 17 oranında sigortalılık oranlarının bulunduğunu ifade eden Benli,"Deprem bölgesinde araçların çoğu pert. Kasko üzerinden 1 milyar lira civarında ödeme yapacağımızı tahmin ediyoruz. Araçlar toplama yerlerine alındı. Plakadan ve şasi numarasından herhangi bir ihbar olmadan dosya açılıyor, poliçe üzerindeki rakam üzerinden ödeme yapılıyor" diye konuştu.

İLGİ 3-4 KAT ARTTI
Benli, salgın, sel, deprem gibi afetlerden sektörün alnının akıyla çıktığını anlatarak, bundan sonra olabilecek başka büyük depremlere de hazır olduklarını, sigorta sektörünün kötü gün dostu olduğunu aktardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem sigortalarına ilginin 3-4 kat arttığını vurgulayan Benli, sigortalılık oranının hızlı yükseldiğini, bu etkinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ACELE ETMEYİN
AZ hasarlı raporu verilen evlerin oturulamayacak durumda olduğu iddialarına ilişkin Atilla Benli, "Tespitte ağır hasarlılılar ve diğerleri öncelikli. Az hasarlı evlere sahip sigortalılara beklemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü artçılar devam ediyor, sonraki artçı depremlerde de hasar artabilir. Sonradan hasarları büyüdüyse onlar da ödenir ancak şu anda acele etmemeleri lazım" dedi.

Bölgedeki konut sayısı: 2.175.000 adet
Bölgedeki araç sayısı: 3 milyon 150 bin
DASK'ı olan konut sayısı: 1.129.000
DASK'ı olmayan konut sayısı: 1.119.539
Hayat sigortası sayısı: 1.700.000 kişi

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