ERMAN TOROĞLU

Bu kara gecede herkesin payı bulunuyor

Türk futbolu için kara bir gece ama bu kara gecede herkesin payı var. Bu olayda kimse masum değil. Maça çıkan da çıkmayan da yüzde 50-50 masum değil. TFF hiç masum değil. Basın derseniz zaten bir felaket. Ben SABAH ve Fotomaç'ta yazıyorum, bir de A Spor'da yorum yapıyorum. Ama dün benim ağzımdan neler yazan ahlaksızlar var… Neden? İnsanları birbirlerine kırdıracaklar. Bunların bazılarına şerefsiz diyorum, fayda etmiyor. Suratına tükürsen yağmur yağacak diyecek. Adam gönderip "Yemek yiyelim" diyorlar, ama değil bunlarla yemek yemek, yan yana yürümek bile caiz değil. Ama bunlar hâlâ Türk basını içinde varlar. Bir TFF Başkanı geldi, bir geldi tam geldi. Bakınız, dün bir maç oynanmadı, bu buz dağının görünen yüzü. Bu iş böyle devam ettiği müddetçe "Allah muhafaza" diyorum, yine söylüyorum Allah muhafaza, bu işten ölü çıkar. Bu işte hiçbir kulüp "Ben masumum, karşı taraf yaptı" diyemez. Federasyon hâlâ 18 Temmuz'dan bahsediyor. Kardeşim genel kurulu maçlar biter bitmez yapın, yeni sezona yeni bir sayfa açılsın. Amaaaa...

Bu kulüpler, bu yeni federasyonu seçerken ince eleyip sık dokusunlar. Ben de genel kurul üyesiyim. Yıllarca oralardaki rezilliklere şahidim. Orada pazarlıklar yapıp, elleri kaldırıp, sonra aksini konuşmasınlar. Ya orada konuşsunlar, seçsinler ya da ebediyen sussunlar. Özellikle büyük kulüplerden TFF'de isim olmamalı. Yeter artık, büyük kulüpsünüz ama o kadar. Adınız Musa değil. Mart çıktıktan sonra zaten rezillikleriniz etrafa saçıldı. Hakemler derseniz bilmeyen yok. İşte Adana Demirspor Başkanı neler söylüyor... Söylediklerinin hepsi doğru, eksikleri var fazlası yok. Cevap verenler var mı? O da yok. Orta oyunu devam ediyor. Nereye kadar merak ediyorum.

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