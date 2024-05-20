ERMAN TOROĞLU

Karizma çizdi

Galatasaray, bu maçı kazanacak hiçbir şey yapmadı… Hem de Fenerbahçe uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen. Mert Hakan Yandaş seyirciyi tahrik edip, hakemi ve Galatasaraylıları bozayım derken kendi takımını bozdu. Ne zaman oyundan alındı, Fenerbahçe daha rahat oynamaya başladı. Mert Hakan'ın düşünce tarzı milattan önceki futbolun içinde kaldı. Rakip sahada oynuyorsan; ayağa top yapacaksın, rakibi hem yorup hem sinirlendireceksin. Galatasaray bunu engelleyecek bir şey yapamadı. Demek ki biraz fazla havaya girmişler. Fenerbahçe iyi mücadele etti, akıllı oynadı. Maçın hakemi çok kötü bir idare gösterdi. Daha maçın çok başında arkadan hareket yapan futbolcuya sarı kartını gösterse olaylar bu duruma gelmezdi. Futbolcular sonraki bütün pozisyonlarda, "Orada bize verdin, burada onlara niye vermiyorsun" diye itirazda bulundular. İsmail Kartal bu maça çıkardığı kadro ve aldığı netice ile şimdiye kadar nerelerde hata yaptığını herhalde anlamıştır. Verdiği taktik, çıkardığı kadroyla İsmail sınıfı geçti, yaptığı işlerle oyuncu değişiklikleriyle Okan Buruk sınıfta kaldı. Galatasaray öyle bir futbol oynadı ki İcardi'ye bir tane gol atacak pozisyon gelmedi. Fenerbahçe mi çok iyi defans yaptı yoksa Galatasaray'ın çok kötü taktiği ve oyunu mu var. Biz ikisi de var diyelim. Hani bir laf var ya Türkçe'de yemek kursağında kaldı derler; dün şampiyonluk bekleyen G.Saray'ın kursağında kaldı. Yine de şampiyon olacak görünüyor ama F.Bahçe, Galatasaray'ın kendi sahasında karizmasını fena çizdi.

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