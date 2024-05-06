06 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Erman Toroğlu ‘Çekil arkadaş top oynayalım’
ERMAN TOROĞLU
‘Çekil arkadaş top oynayalım’

‘Çekil arkadaş top oynayalım’

06.05.2024, Pazartesi
Galatasaray, Sivas'ın beklemediği şekilde oyuna başladı. Yani nasıl? Çok hızlı başlayıp, topyekün Sivasspor'un üzerine saldırıp sağlı sollu akınlarla oyuna başlamadı. Kendi defansını hafif geriye aldı, Sivas'ın defansını ileriye çıkardı. Sivasspor, defansı ileriye çıkınca geriye dönüşleri zor olan bir takım. Ancak Sivas'ın üzerine gidersen ve o ceza alanının üzerinde ve önünde defans yapmaya kalkarsa hücum eden takımın işi zor oluyor. Çünkü iyi defans yapıyorlar. Nitekim hemen öne geçtiler.
İkinci yarı Sivasspor mecburi ileri doğru çıkacaktı. Bu da Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürmek demekti. Bir gol attılar ama anında iki tane yiyiverdiler. Dün gece Galatasaray'ın attığı bütün goller belli ki antrenmanlarda çalışılmış goller. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar, aynı beyinden düşünüyorlar. Bu da iyi çalışmışlığın bir eseri. Şimdi Galatasaray'ın önünde bir maç kaldı, Karagümrük ile oynayacakları. O maçı aldıklarında zaten iş bitti demektir. Zaten bitti ama futbolda her türlü sürprizi düşüneceksin. Hakemlik bir maç olmadı. Ancak şu var; hakem iki takımın da oyun kurmasını zaman zaman engelledi. Futbolcuların oyun alanlarına girdi. Bir yerde onlara müdahale etti. Yani neredeyse "Çekil arkadaş top oynayalım" demeleri kaldı.
Sivasspor, Fenerbahçe'den puan aldı ama dünkü Galatasaray o Fenerbahçe değildi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Senin aldığın para helal değil 28.04.2024 Pazar
Şampiyonluk böyle kaleci ister 27.04.2024 Cumartesi
Arkadan darbe var pozisyon penaltı 23.04.2024 Salı
Okan kadroyu daha iyi kullanıyor 22.04.2024 Pazartesi
İthal VAR kafaları rahatlatmış 16.04.2024 Salı
İyi ki yabancı geldi 15.04.2024 Pazartesi
Yönetimi de yakacaktı! 14.04.2024 Pazar
Bu kara gecede herkesin payı bulunuyor 08.04.2024 Pazartesi
Musrati neden yedekte oturuyor! 05.04.2024 Cuma
İki ihtiyar da çok iyi iş çıkardı 04.04.2024 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA