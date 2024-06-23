ERMAN TOROĞLU

Arda Güler rakipte olsa banko oynar

İlk maçı 3-1 kazandık. Şöyle bir baktım. Yazılara, yorumlara... Herkes vatan ve millet diyor. Bir şey oynamadık, çok tehlike gördük. İkinci gol Arda'dan inanılmaz... Bir de nadir olan üçüncü gol. Peki o gün bu yazıları yazanlar bu akşam ne yapacak merak ediyorum. Neden? Öncelikle şunu belirtmek lazım: Takım olarak ne zaman hücum ediyoruz bilin ki golü yiyeceğiz. Çünkü ailecek gidiyoruz, arka tarafı hesap edemiyoruz.

Araya atılan her topta ya rakipler gol atıyor ya da faul yapıp sarı kart görüyor. Takım olarak defans yapamıyoruz. Düşünün Portekiz 3-0 galip nasıl hep beraber defans yapıyorlar.

Arkada oynayan Pepe bizim takımda oynayan çoğu topçunun dedesi. Ama o 'Dede' bir tane top sektirmedi. Neden? Futbol yalnız fizik değil, aynı zamanda beyin işidir.

Arda'yı neden ilk 11'de oynatmazsın anlamak mümkün değil. Arda belki çok koşuyor gözükmüyor. Ama topu inanılmaz güzel koşturuyor. Arda, Portekiz Milli Takımı'nda olsaydı dün gece banko ilk 11'de çıkardı. Ama ben tahmin ediyorum ki bakınız tahmin ediyorum diyorum. Bizim teknik direktör kadro tercihlerinde etkili değil. Çünkü orada Hamit Altıntop var. Büyük ihtimalle bu işe burnunu sokuyor.

Mağlup olursun kimse bir şey diyemez ama bu tarz oyunla değil. Adamlar 3-0'dan sonra frene bastılar. Biraz tempo yapsalar 5-6 olacak. Ayrıca Portekiz takımının en iyi oyuncusu belinden sakatlanarak çıktı. Kimdi o, Samet!.. Dua edelim Gürcistan maçında o son dakika golünü attık. Belki o golle bir üst tura çıkacağız. Hakem maçı yakından idare etti ve doğru kararlar verdi.

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