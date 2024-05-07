07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Erman Toroğlu Kendi ipini çekti
ERMAN TOROĞLU
Kendi ipini çekti

Kendi ipini çekti

07.05.2024, Salı
Biri şampiyonluğa oynuyor, diğeri düşmeye… Şampiyonluğa oynayan takımın ilk 45 dakikadaki görüntüsü hiç de şampiyonluğa oynayan takım gibi değil. Düşmeye oynayan takımın ilk 45 dakika görüntüsü de tam düşmeye namzet bir takım. Ama şampiyonluğa oynayan takımın, bu kadar kötü futbol oynayan Konyaspor'a gücü yetmedi. Yine de bir iki pozisyon yakaladı sarı-lacivertliler. İkinci yarı Fenerbahçe değişikliklerle başladı tamam da İsmail Kartal devamlı santrfor aldı. Bu sefer de rakip ceza alanı çok kalabalıklaştı. Yine de serseri atılan yan toplardan pozisyonlar buldular. Ama çoğunda Dzeko başarılı olamadı. Bu yan toplarda o kadar çok acemice hareket ettiler ki amatörce oynayan Konyaspor savunmasını geçemediler. Konya kalecisi de çok iyi işler yaptı.
Konya, altın değerinde bir puan aldı. Fenerbahçe de buna yardım etti. Dün gece için şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe intihar etti. Kendi ipini kendi çekti. Hiçbir bahanesi yok. Bakınız Galatasaray ve Fenerbahçe kendi iç sahalarında oynadığı maçlarda hakemlerden yara alamazlar. Ne olursa olsun hakemler takdir haklarını Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lehlerine kullanırlar. Deplasman için bir şey diyemem. Lig bu sezon bu hale geldiyse F.Bahçe iç sahada kaybettiği puanlara baksın. Birisi herkesi yenerken diğeri bir yenilgi, 3 beraberlik aldı. Böyle gergin maçta hakem büyük hata yapmadan 90 dakikayı bitirdi.
Kısaca Fenerbahçe'nin oyun planı şu; saldım çayıra, Mevlam kayıra… Ama dün akşam Mevlam kayırmadı Fenerbahçe'yi…
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
‘Çekil arkadaş top oynayalım’ 06.05.2024 Pazartesi
Senin aldığın para helal değil 28.04.2024 Pazar
Şampiyonluk böyle kaleci ister 27.04.2024 Cumartesi
Arkadan darbe var pozisyon penaltı 23.04.2024 Salı
Okan kadroyu daha iyi kullanıyor 22.04.2024 Pazartesi
İthal VAR kafaları rahatlatmış 16.04.2024 Salı
İyi ki yabancı geldi 15.04.2024 Pazartesi
Yönetimi de yakacaktı! 14.04.2024 Pazar
Bu kara gecede herkesin payı bulunuyor 08.04.2024 Pazartesi
Musrati neden yedekte oturuyor! 05.04.2024 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA