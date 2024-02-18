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ERMAN TOROĞLU
Arda Kardeşler tutarsızdı

Arda Kardeşler tutarsızdı

18.02.2024, Pazar
İsmail Kartal bir kadro çıkarmış, herhalde Cengiz Ünder manevi evladı ki onu 11'den kesmiyor. Kesinlikle İrfan Can Kahveci'nin oynaması lazım. İlk yarı, Rizespor istediği gibi oynadı. Pozisyonlara girdi, golünü attı. F.Bahçe'de tepki yok… Öylesine oynuyorlar. Bu karşılaşma tam bir köşebaşı maçı. İsmail Kartal bunu hissetti ki ve baktı yolun sonu görünüyor üç değişiklik birden yaptı. Giren 3 oyuncu da oyunu dinamitledi. O hava, o tempo, meyvesini vermeye başladı. Çünkü sahada yeni girenlerin ateşi ile birlikte F.Bahçe futbol kavgası yapmaya başladı. Kavgayı yapınca, kalite olarak rakipten iyi olunca sonuca gitti. Saha çok ağır… Bazı yerler çamur, bazı yerler sulu çim. Bazı yerlerde otobanda gidiyorsunuz, bazı yerlerde tek şeride düşüyorsunuz, bazı noktalar ise keçi yolu… Hep ona göre oynayacaksınız. Yani çok zor bir ortam ve maç. Hakemler için de bu maçlar zordur. İkili mücadeleleri kestiremeyebilirsiniz. Bir futbolcu diğerini tutar da yere indirirse bunun mazereti ve aması olamaz. Arda Kardeşler dün akşam tutarsız kararlar verdi. Mert Hakan, yedek kulübesinde sarı kart görüyordu ama oyuna girdikten sonra F.Bahçe'yi ateşleyen isimlerin başında geldi. Tam diyorduk ki "Aferin Mert bir şeye karışmayınca ne güzel oluyor" ama yutkunduk çünkü sarı kartı gördü. Geçen hafta içeride kaybedilen iki puandan sonra sarı-lacivertlilere ilaç gibi geldi. Şampiyonluğa oynayan takımın havası, ikinci devredeki F.Bahçe gibi olmalı. O zaman başarı gelir.
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