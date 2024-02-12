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Haberler Erman Toroğlu Verilen penaltı ucuzdu
ERMAN TOROĞLU
Verilen penaltı ucuzdu

Verilen penaltı ucuzdu

12.02.2024, Pazartesi
Aslında İsmail Kartal, İrfan Can yerine neden Cengiz'i tercih ediyor anlamak mümkün değil. Çünkü İrfan Can çok değişik şeyler yapan, kısa ve uzun oynayan bir oyuncu. Cengiz hep aynı işleri yapıyor, daha da kötüsü fizik olarak hazır olmadığı için rakibiyle fiziksel temaslara girip oyundan atılmayı bekliyor. Kartal, bazı tercihlerinde direterek takımı sahada diri tutamıyor. Fenerbahçe'deki oyuncuların üzerine yük eşit binmiyor. Bazıları bazılarının sırtına binerek gidiyorlar! Alanyaspor son 10 dakika biraz daha dikkatli top kullansa 3'ü de bulabilirdi. Dün geceki maç için bir düz mantık yapalım.
Fenerbahçelilerin hakeme söyleyecek bir şeyleri var mı? Bence yok. Zemine söyleyecekleri bir şey var mı? Hayır... Hava şartlarına söyleyecek bir şeyleri var mı? Hayır... Seyirciye bir şey söylemeye hakları var mı? Hayır... Geriye ne kalıyor, aynaya bakmak! Hakem yeni yetişen hakemlerden... Hata yaptı mı yaptı. Bence Fenerbahçe'ye çaldığı penaltı ucuzdu. Penaltı gibi penaltı mıydı? Değil... Bu pozisyona ceza sahası dışında faul verir misin, ben vermem. Aynı pozisyonlarda rakibe faul çaldı mı, çalmadı. Şunu söylüyorum bu genç ve yeni başlayan hakemlere... Fenerbahçe ve Galatasaray stadında bu takımların lehine verdiğiniz penaltı ve faulleri, 'Bu takımların aleyhine çalarım' derseniz sizi alnınızdan öperim! Bu dediğimi yaparsanız zaten bunların İstanbul'daki maçlarını size vermezler... Bu bence! Çünkü argoda bir laf vardır ya; yemezler! Bir daha İstanbul yüzü göremez, Kayseri, Malatya gezer, Anadolu'da seyyah olursunuz!
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