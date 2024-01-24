ERMAN TOROĞLU

Taraftarlara sabır lazım!

Beşiktaş takımının iyi futbol oynaması, iyi mücadele etmesi biraz zaman alacak. Çünkü bu takım, geçen yönetim zamanında saçma sapan transferler, teknik adam değişiklikleri ile bir türlü kendine gelemedi. Beşiktaş, iki yönlü de oynayamıyor tek yönlü de! Yani mesela bir takım biraz daha iyi hücum eder, defans yapamaz. Bazı takım defansta biraz daha iyidir, hücum yapamaz gibi… Beşiktaş'ın ikisini de yapması zaman alacak. Yeni teknik direktörün işi zor. Çünkü fizik olarak da iyi olmayan bu takıma, maç trafiği artınca idman olarak da yüklenemezsiniz. Beşiktaş seyircisinin biraz sabretmesi lazım. Adana Demirspor, bu kadar eksiğine rağmen kapasitesi nispetinde mücadele etti, beraberliği aldı. Onlar da iyi değiller. Eski Adana Demirspor yok. Onlar da gittikçe geriye gidiyorlar. Başkanları, 'ben yabancı teknik adam ile daha iyi anlaşırım' diyordu, o da Türkçe'ye döndü. Şöyle bir geriye dönüp bakın; Beşiktaş'ın fizik ve teknik olarak 'iyi oynadı bu maçta' diyeceğiniz bir karşılaşma var mı? Şenol Güneş zamanından bugüne kadar… Başkan, teknik direktöre 'ağabeyim' diyordu, o da ona 'kardeşim' diyordu. Ağabey-kardeş Beşiktaş'ı duman edip gittiler. Seyirciye sabır lazım o kadar! Hakemin sahada verdiği çoğu kararı anlayamadım. Yayıncı kuruluş da bazı kararları çözmek için çok tırmaladı ama onlar da bulamadı. Hakem fizik olarak maçtaydı da kafa olarak değildi.

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