ERMAN TOROĞLU

Bu zeminde güzel futbol beklemeyin!

Öncelikle bu tip sahada sakatlanmadan oynayan ve birbirlerine art niyetli olmayan futbolcuları tebrik etmek gerek. Hem sakatlık olmaz, hem bol pozisyon olmaz nitekim de olmadı. Fenerbahçe hücumda biraz daha iyiydi. Sahada en iyi olan isim Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç'tı.

Adana Demirspor arkada top yaparak çıkmaya çalıştı. Bunu yapamadılar. Fenerbahçe'nin bu taktiğe pres yapması lazımdı. Sarı-lacivertliler onu da yapamadılar. Kısır bir futbol oldu. İki hafta önce Trabzon, Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynanması gerektiğinin dersini vermişti. Fenerbahçe orta sahasında iki etkili ismi yok. Hem hücum yapıyor hem pres yapıyorlardı. Fenerbahçe'nin arkasına topu atacaksın zorlanacaklar. Sen kendine doğru çektin. Onun dışında doğru dürüst pozisyon yakalayamadın. Aslında isim olarak iki takımdan böyle bir futbol beklenmiyordu. Zaten böyle futbolda gol de olmaz.

Türkiye'de statlar yapılıyor, tribünler, soyunma odaları güzelleşiyor, sahalar gittikçe kötüleşiyor. Kimisi soğuk diyor, kimisi sıcak. Kimisi güneş almıyor diyor… Diyor da diyor. İngiltere'de güneş sanki her gün var. Almanya'da da sıcak demek ki her zaman var. Hep bahane.

Dün akşam iyi futbol olmadıysa, güzel şeyler seyredemediysek yüzde 100 zeminin payı var. Bu kadar net.

Halil Umut Meler zor bir maçtan geldi, dün de kötü bir yönetim göstermedi. Kavga anında bir-iki kırmızı çıkar mıydı? Belki çıkardı. Demek ki VAR'dan da bir şey gelmedi. İki sarı kartla işi geçiştirdi.. Dostça başladı, dostça bitti. Şu da var Galatasaray'ın mağlubiyetinden sonra İsmail Kartal da beraberliğe razı olmuştur. Çünkü Adana zor bir deplasman...

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