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Haberler Erman Toroğlu Ya takımda İcardi olmasaydı!
ERMAN TOROĞLU
Ya takımda İcardi olmasaydı!

Ya takımda İcardi olmasaydı!

02.02.2023, Perşembe
Maç başlıyor, Galatasaraylı futbolcular çok rahatlar. Bu seyircinin önünde 'Biz Ümraniye'yi yeneriz' havasındalar. Aradan bir yarım saat geçiyor, Ümraniye, Galatasaray'ı hani halıyı ipe asarsın da sopayla döversin ya resmen öyle dövüyor. İnanın, bu yarım saatte beş fark yapardı, inanılmaz goller kaçırdılar.
Galatasaray ilk yarı defans olarak çok kötü… Sol tarafı resmen koridor oldu. Oradan gelen bütün toplarda ya gol oldu ya kaçtı… İki-üç haftadır çok iyi olan Barış'ın on birde başlamaması hata… Bir de Barış her yerde, hem rakibe basıyor hem topa, rak-i bi de yıpratıyor. Galatasaray'da dün ilk 45 dakikada bu yoktu. Sonra ikinci yarı orta sahayı ele geçirdiler. Daha sonra da Avonou'nun ikinci sarı karttan atılması Ümraniye'nin gardını düşürdü. Anlamak mümkün değil. Pozisyon orta alanda, rakip geçse ne olur? Ama senin sahada kalman önemli. Vakit ilerledikçe haliyle Ümraniyespor'da yorgunluk başladı, kolay değil 50 bin kişinin önünde ve Galatasaray'la oynuyorsun. Şu bir gerçek, İcardi olmasa Galatasaray ne yapar? Bence çok zorlanır. Çünkü adamın her tarafı futbolcu, hem takımı rahatlatıyor hem vuruşları çok iyi. Şunu diyebiliriz dün gece Galatasaray ipten döndü. Ama Okan Buruk ve futbolcularının bu maçtan büyük ders çıkarmaları ve aynı hataları yapmamaları gerekir. Eğer şampiyonluk iddiasına devam edeceklerse..
Genç hakem Cihan Aydın gördüğünü çalmaya gayret etti. Bu tarz seyircinin önünde bu tarz maçlara alışık olmayan hakem için iyi bir not. Zaten gençleri çıkarmak lazım. Çünkü eski kaşarlardan hem kulüpler bıktı hem de taraftarlar…
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