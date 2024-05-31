31 Mayıs 2024, Cuma
21 ilde 'Kripto' operasyonu: Ünlü yazar Aşkım Kapışmak da gözaltında! 1 milyar dolarlık vurgun...
Ünlü yazar Aşkım Kapışmak, "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 127 şüpheli ve Aşkım Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 16:51
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