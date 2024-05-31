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21 ilde 'Kripto' operasyonu: Ünlü yazar Aşkım Kapışmak da gözaltında! 1 milyar dolarlık vurgun...

Ünlü yazar Aşkım Kapışmak, "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 127 şüpheli ve Aşkım Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 16:51
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’Kripto’ vurguncularına operasyon: Ünlü yazar Aşkım Kapışmak gözaltında! 1 milyar dolarlık vurgun...

Ankara merkezli 21 ilde, "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik düzenlenen Sibergöz-42 operasyonlarında, 1 milyar dolar haksız kazanç ettiği belirlenen 127 şüpheli yakalandı.

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21 ilde ’Kripto’ operasyonu: Ünlü yazar Aşkım Kapışmak da gözaltında! 1 milyar dolarlık vurgun...

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da Sibergöz-42 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

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’Kripto’ vurguncularına operasyon: Ünlü yazar Aşkım Kapışmak gözaltında! 1 milyar dolarlık vurgun...

Siber Vatan'da sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirdiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satan ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunarak 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturan, uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar lira) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı."

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’Kripto’ vurguncularına operasyon: Ünlü yazar Aşkım Kapışmak gözaltında! 1 milyar dolarlık vurgun...

Yerlikaya, operasyonlarda 1 milyar lira değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktardı. Operasyon görüntülerini paylaşan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.

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’Kripto’ vurguncularına operasyon: Ünlü yazar Aşkım Kapışmak gözaltında! 1 milyar dolarlık vurgun...

ÜNLÜ YAZAR AŞKIM KAPIŞMAK DA ARALARINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ın da yer aldığı öğrenildi.