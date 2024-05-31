Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uyarmıştı: Joe Biden’dan gerilimi artıracak hamle!

ATACMS (Army Tactical Missile System), ABD yapımı bir taktik balistik füze sistemi. Bu sistem, kara kuvvetleri tarafından düşman hedeflerini yüksek hassasiyetle vurma amacıyla kullanılıyor. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmadı. İngiltere daha önce Ukrayna'nın Batı tarafından tedarik edilen silahları nasıl kullanacağına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi konusuna açık olduğunun sinyalini vermişti.