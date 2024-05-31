Canan Karatay önerdi! Sabahları 1 kaşık içen turp gibi oluyor! Şeker hastaları...

Canan Karatay zeytinyağının sağlık faydalarından söz ederken, "Diğer yağlara göre çok daha faydalı olan zeytinyağının her sabah bir kaşık aç karnına içilmesi mucize sonuçlar verir" ifadesini kullanıyor. Karatay'a göre zeytinyağı yalnızca yemeklere ilave edilmemeli, aynı zamanda içilmeli. Elbette ki miktarı önemli.