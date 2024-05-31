31 Mayıs 2024, Cuma
Canan Karatay önerdi! Sabahları 1 kaşık içen turp gibi oluyor! Şeker hastaları...
Sağlıklı beslenme yönünde yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Canan Karatay, özellikle şeker ve kalp hastalarına önerilerde bulundu. Anne sütünden sonra en faydalı besinin zeytinyağı olduğunu sık sık dile getiren karatay, ilaç gibi iyi geceler tavsiyelerde bulundu. İşte Karatay'ın önerisi olan zeytinyağının vücuda faydası...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 14:34
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