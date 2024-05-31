31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Canan Karatay önerdi! Sabahları 1 kaşık içen turp gibi oluyor! Şeker hastaları...

Sağlıklı beslenme yönünde yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Canan Karatay, özellikle şeker ve kalp hastalarına önerilerde bulundu. Anne sütünden sonra en faydalı besinin zeytinyağı olduğunu sık sık dile getiren karatay, ilaç gibi iyi geceler tavsiyelerde bulundu. İşte Karatay'ın önerisi olan zeytinyağının vücuda faydası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 14:34
  • 1
  • 9
Canan Karatay önerdi! Sabahları 1 kaşık içen turp gibi oluyor! Şeker hastaları...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki açıklamalarıyla dikkat çekerken, özellikle zeytinyağı tüketiminin önemine dikkat çekiyor.

  • 2
  • 9
Canan Karatay önerdi! Sabahları 1 kaşık içen turp gibi oluyor! Şeker hastaları...

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, zeytinyağının doğal ağrı kesici özelliklere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

  • 3
  • 9
Canan Karatay önerdi! Sabahları 1 kaşık içen turp gibi oluyor! Şeker hastaları...

. İçerdiği bileşenlerin, özellikle anti-inflamatuar etkisi sayesinde ağrıyı azaltıcı etkilere sahip olduğu düşünülmektedir.

  • 4
  • 9
Canan Karatay önerdi! Sabahları 1 kaşık içen turp gibi oluyor! Şeker hastaları...

İşte zeytinyağının sağlık üzerindeki bu etkileri ve Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerileri...

  • 5
  • 9
Canan Karatay önerdi! Sabahları 1 kaşık içen turp gibi oluyor! Şeker hastaları...

Canan Karatay zeytinyağının sağlık faydalarından söz ederken, "Diğer yağlara göre çok daha faydalı olan zeytinyağının her sabah bir kaşık aç karnına içilmesi mucize sonuçlar verir" ifadesini kullanıyor. Karatay'a göre zeytinyağı yalnızca yemeklere ilave edilmemeli, aynı zamanda içilmeli. Elbette ki miktarı önemli.