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Usta sanatçı Ahmet Uğurlu'ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı

"Eşref Saati", "Behzat Ç.", "Yol Ayrımı", "Tabutta Rövaşata", "Memleket Meselesi", "Döngel Kârhanesi" gibi birçok önemli yapımda rol alan Ahmet Uğurlu'nun vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. 71 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçı bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşi Mustafa Uğurlu, kardeşinin tabutunun başından ayrılmadı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da törene katılarak Mustafa Uğurlu'yu teselli etmeye çalıştı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 15:14
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Usta sanatçı Ahmet Uğurlu’ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Eşref Saati, Behzat Ç. ile Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan ve aynı zamanda Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyi olan usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında aramızdan ayrıldı.

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Usta sanatçı Ahmet Uğurlu’ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar'da bulunan Şakirin Cami'ne getirildi.

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Usta sanatçı Ahmet Uğurlu’ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede kardeşi Mustafa Uğurlu, oğlu Orhan Uğurlu ve eski eşi Necef Uğurlu taziyeleri kabul etti.

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Usta sanatçı Ahmet Uğurlu’ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye, Ahmet Uğurlu'ya bir cok ödül kazandıran Tabutta Röveşata filminin yönetmeni Derviş Zaim, eski eşi Necef Uğurlu, tiyatrocu Yasemin Yalçın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Melih Çardak, Sumru Yavrucuk, Halil Ergün, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Gani Rüzgar Şavata, Zafer Alagöz ile sevenleri katıldı.

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Usta sanatçı Ahmet Uğurlu’ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı

"TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMEDİ"

Eski eşi Necef Uğurlu, "40 yıllık bir evlilik için bizimkisi fena halde bir tutku, çok fena bir tutkuydu. Konservatuar ve meslektaşları baş tacıydı. Çok dikkat eder incinse de incitmezdi. Bütün dünya onu kucakladı ama o Türkiye'den vazgeçmedi" diye konuştu.

"BİR USTAMIZ DAHA GİTTİ..."

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise, "Çok üzgünüz, Ahmet Uğurlu Türk tiyatrosunun, sinemasının çok önemli oyuncularından biriydi. Çok özel bir insandı. Bir ustamız daha gitti, çok üzgünüz" dedi.