31 Mayıs 2024, Cuma
Usta sanatçı Ahmet Uğurlu'ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı
"Eşref Saati", "Behzat Ç.", "Yol Ayrımı", "Tabutta Rövaşata", "Memleket Meselesi", "Döngel Kârhanesi" gibi birçok önemli yapımda rol alan Ahmet Uğurlu'nun vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. 71 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçı bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşi Mustafa Uğurlu, kardeşinin tabutunun başından ayrılmadı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da törene katılarak Mustafa Uğurlu'yu teselli etmeye çalıştı.
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 15:14
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