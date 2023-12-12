GAZZE Şeridi'nde her 10 dakikada 1 çocuk İsrail ordusu tarafından öldürülüyor; kadınlar, masum siviller, basın mensupları, doktorlar hunharca katlediliyor. Kafirler topluluğu bir ve beraberdirler. Dolayısı ile Batı'nın bu soykırım ile ilgili önleyici bir rolü olamaz. Çünkü bizatihi Batı kendisi, Siyonist Yahudiler ile birlik olmuş, Müslüman öldürmekle meşguldür... Okul, hastane, cami, kilise ayırmadan bombalayan, öldüren sadece İsrail değil aynı zamanda ABD'dir, AB'dir, İngiltere'dir, Fransa'dır, Batı'dır...! Katil Batı devletlerinin liderleri, birer birer olay yerine koştular ve katiller sürüsünün başı Gazze Kasabı Netanyahu'nun sırtını sıvazladılar. Ziyaretleri esnasındaki vücut dilleri ve sözleri ayrıca iğrenç idi ve kahpelik idi...

Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti, ifade hürriyeti gibi kavramların hepsini bizatihi kendisi yerin dibine geçirdi, üzerinde tepiniyor... Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi kendi elleriyle yaptığı putları, acıkınca yemiştir.

İşgal ve toprakları yağmalamak için bütün kutsal değerlerini ortadan kaldırıp yok etmiştir...



İSRAİL AVRUPA VE BATI DEMEKTİR

Ayrıca; ABD'de ana akım medyanın neredeyse tamamında üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğu Yahudidir.

Dolayısı ile buralarda Siyonist Yahudi katiller sürüsü İsrail'i eleştirmek adeta yasak. Hatta Batı medyası, İsrail lehine yalan ve yanlı haberlerin, iftiraların üretimini üstlendiler. Daha da ileri gittiler, İsrail'i eleştirmek ve Filistinlileri savunmayı suç haline getirecek yasal düzenlemeler yaptılar. Filistinlilerle dayanışmak isteyen kendi milletlerini engelleyerek, barış isteyen sesleri sansürleyerek, iğrenç hale düştüler. Uluslararası toplum adına Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika Birleşik Devletleri veto ederek insan haklarına karşı ayrıca savaş açtı.

Çünkü İsrail aslında Batı ve Avrupa demektir.



BATI PUTUNA TAPANLAR DERHAL İSRAİLCİ OLDULAR

Aramızda yaşayan Türk ve Müslüman görünümlü Hristiyanlar ve Yahudiler ne yaptılar/yapıyorlar...?

İğrenç ve sinsidirler, tıpkı bir yılan gibiler.

Bir kısmı zaten hiç tepki vermiyorlar. Oysa başka zaman ve konularda halka mesaj vermek, duruşlarını ve taraflarını göstermek için kendilerini parçalıyorlardı. Bir kısmı da "İsrail'in işgaline ve korkunç katliamına hayır" demiyorlar; muğlak, kime söylendiği belli olmayan "savaşa hayır" ifadesini kullanıyorlar.

Katiller sürüsü İsrail'i savunamadıkları için, Filistinlileri suçluyorlar, çatışmaların sorumluluğunu Filistin tarafına yüklemeye çalışıyorlar.



SAVAŞ İSRAİL'E TAŞINMADAN DURMAZLAR

Bunlara laf kâr etmez.

İcraat lazım. Anladıkları gibi davranmak gerekiyor. Savaş İsrail'e taşınmadan, İsrail şehirleri bombalanmadan durmazlar, durdurulamazlar. Bu zorba Siyonist Yahudi katiller, silahtan ve dayaktan başka hiçbir şeyden anlamazlar...

Suriye'ye saldırıyor.

Şam'ı bile bombaladı.

Savaşı Kızıldeniz ve Yemen'e yaymak için ABD ile beraber hazırlık yürütüyor olabilirler.

İsrail isimli devlet görünümlü terör örgütü ve fanatik Yahudiler eliyle işlenen bir insanlık suçu bulunmaktadır... İsrail ve Batı aslında sadece Müslümanlar ile değil bütün insanlık ve dünya ile savaşıyorlar. Müslüman devletler, Filistin'e Filistinli kardeşlerimizin güvenliği için asker, silah, mühimmat göndermek zorundadırlar.