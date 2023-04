"LİDER masa başında değil, iş başında belli olur…" AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında televizyonlarda bu tanıtımlar yayınlanıyor. Daha dün Türkiye'nin amiral gemisi resmen hizmete girdi. Allah'ın izni ile göreceksiniz; milletimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek, yıkanları değil yapanları seçecek, kaosu ve karanlığı değil Türkiye Yüzyılı ile istikbali vaat edenleri seçecek, Cumhur İttifakını seçecek… Batı/Küreselci Şeytanlar tarafından kurulan masada muhalifler, kendilerini idare etmekten aciz bir çöküntü arz ediyor. Cumhur İttifakı ise iş, icraat, eser, Türkiye Yüzyılı ve istikbal vaat ediyor.



BAŞKASININ PARTİSİYLE İŞ TUTANLAR

Milletvekilliği listeleri teslim edildi.

ALLAH; açıklanan listelerden devletimize, milletimize hayırlı olacak olanlara görev nasip etsin…Memnun olanlar ya da olmayanlar her partide olmuştur. Fakat muhaliflerin hali perişan… Her şeyden önce; muhaliflerden Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındakiler; kendi partilerinden milletvekili bile olamayacaklarını, bizzat kendileri kabul ve ilan etmiş oldular. Gültekin Uysal daha önce Meclis'e Meral Akşener'in partisinden girmişti. Saadet Partisi de CHP listelerinden Meclis'e girebilmişti. Halen de Temel Karamollaoğlu kendi partisi ile Meclis'e giremiyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da şu an için anketlerde perişan haldeler, barajı bile geçemeyecek durumdalar ve adamlarını CHP listelerinden seçime soktular… Muhaliflerin listeleri ile beraber;

Küreselci Şeytanlar, Evangelist Hristiyanlar/ Siyonist Yahudilerin ittifakı, ABD, İngiltere, NATO, FETÖ de bu seçime katılıyorlar.



CHP'LİLER TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VERİRLER

Muhalefeti 14 Mayıs seçimlerinde, tarihi bir hezimetin beklediğini söylemek büyük bir tahmin başarısı değil…! Nitekim, muhalif partilerde önemli suçlamalarla liste istifaları da derhal başladı ve devam ediyor. AK Partide ise listelerde yer almadıkları için kalbi burulmuş olanlar olsa da Cumhur İttifakının başarısı için büyük bir inanç ve çaba var. Milletvekili adaylarıyla il teşkilatları, ilk toplantılarını bile gerçekleştirdiler. Bu arada; Sadullah Ergin'in hem de Çankaya'dan, CHP'den aday gösterilmesinin bir çok anlamı var. CHP listesinin çok önemli şifreleri var. Bunu daha sonra enine boyuna size anlatacağım inşallah. Fakat şimdilik şunu söyleyebilirim;

CHP'liler, kim aday gösterilirse gösterilsin tepki verseler de gidip partilerine oy vereceklerdir, bu hep böyle olmuştur…



KORKU FİLMİ VAAT EDİYORLAR

Adayları bir kenara koyalım, partileri ne vaat ediyor…? Adamlar ağızlarıyla söylüyorlar…! "Daha yapılmamış Şehir Hastaneleri ihalelerini iptal edeceğiz, yenilerini de yapmayacağız" diyorlar. Hizmet alan herkesin hayran kaldığı hastaneler için, "iptal edeceğiz, durduracağız, yapmayacağız" diyorlar… Aş, iş, eser, proje yok… Ekmeği çoğaltacak bir vaatleri yok… Başka neleri vaat ediyorlar…? Faizi yükselt… IMF'ye git… Finans oligarşisine, dolar teröristlerine devleti ve milleti teslim et… Devleti ve milleti yeniden ABD/ AVRUPA/BATI'ya kul köle yap… Kanal İstanbul'u iptal edecekler. Akkuyu Nükleer Santrali'ni kapatacaklar. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlar da durdurulacak. Güneyimizde kukla bir PKK devleti kurulması da galiba görmezden gelinecek. Devletten atılan FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlerin mağduriyetlerinin giderileceği ve tekrardan devlet kadrolarına alınacakları da vaat ediliyor.



HDP/PKK NE İSTERSE YAPACAKLAR

HDP nin istedikleri ve koalisyon dönemi kaos Türkiyesi vaat ediliyor.

Kayyum uygulamasına son verilmesi, tam olarak, HDP/PKK ne istiyorsa yapacaklar anlamına geliyor. Yerel Yönetimlerde idari ve mali özerklik ve merkezi yönetimin bazı yetkilerinin yerel yönetimlere devri meselesi özellikle vurgulanıyor. Bazı bakanlıkların taşra kuruluşları da yerel yönetimlere devredilecekmiş.



