Ersin Tatar'ın seçimleri kazanmasıyla yepyeni bir sayfa açıldı. Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da ve ülkemizde FETÖ, PKK/ PYD/YPG, Ermeni terör örgütleri, Batı putuna tapanlar, ihanet içindeki siyasetçiler, ruhu gayri milli yüksek devlet memurları, gazeteci/televizyoncu maskeli batı düşkünleri hep beraberler. FETÖ Kıbrıs'ta Mustafa Akıncı'nın kazanması için çalıştı. Ersin Tatar'ı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayı diye göstermeye çalıştılar. Mustafa Akıncı'ya oy toplamak için maddi manevi seferber oldular. Mustafa Akıncı ile beraber FETÖ, Batı, İsrail, AB, ABD yenilmiş oldular. Büyük bir küresel emperyalist oyun daha bozulmuş oldu.

HAKSIZLIK ETMEMEK

KKTC seçimlerinde Mustafa Akıncı'nın tüm o ihanete varan açıklama ve tavırlara rağmen yüzde 48 oy alabilmiş olması ürkütücü. Geçen hafta da yazmıştım. KKTC'de, dininden, diyanetinden, mensup olduğu milletten, milliyetinden, tarihinden nefret eden bir insan topluluğu var. Türk ve İslam kültürüne düşmanlar. Peki Türkiye'de böyle insanlar yok mu...? Burada da aynı şekilde Türkiye koşulsuz, şartsız Batı'ya teslim olsun isteyenler bulunmuyor mu...? İslam'dan ve Müslümanlardan nefret eden, Avrupa'ya adeta tapan insanlar yok mu...? Solculuk, Atatürkçülük maskesi takarak PKK/HDP ile bile işbirliği yapanlar içimizde değiller mi...? Tüm bu soruların cevabı evet'tir. O halde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayanların tercihlerine yorum yaparken, Türkiye'deki gerçeklerimizi asla unutmamak, şaşırmamak ve haksızlık etmemek gerekiyor. Çünkü eğitim sistemimiz Batı'ya hayran ve hatta tapan bireyler oluşmasına hizmet ediyor. Kendi değerlerine yabancı nesiller var. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün bu yürek dağlayan durum için eğitim reformundan bahsederek müthiş bir görev çağrısı yaptı. "Eğitimde müfredat değişikliği değil, topyekun bir reform yapacağız" dedi. Bu konuda, hepimize iş düşmüyor mu...?