TÜRKIYE, Kürtlere değil;

PKK/PYD/YPG'li teröristlere operasyon düzenliyor... Sadece teröristlere değil, uzun vadede Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen ABD'ye, İsrail'e ve Avrupa'ya da operasyon yapıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah engellenemeyecek...

Türkiye, içeride ve dışarıda onlarca düşmanı olmasına rağmen, Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, Libya'da operasyonlar yapıyor. Dünyanın en büyük projelerini bitiriyor. Pandemi'de tüm dünya'nın takdirini topluyor ve yardımda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli işbirliğindeki güçlü Türkiye Cumhuriyeti, bu sonuçların alınmasındaki en önemli nedendir. Bir ve beraber olan aziz milletimiz, en büyük gücümüzdür.

Bu arada CHP, katil oğlu katil Esed'i vurduk kızıyor, üzülüyor... Hafter'i vurduk kızıyor üzülüyor... PKK/PYD/YPG'yi vurduk kızıyor, üzülüyor... CHP'ye soruyorum... Kimi bombalasak mutlu olacaksınız...? Batı putuna tapan azgın azınlık adeta bombaları beyninde hissetmiş gibi çıldırdı...

VİRÜS'Ü YAYAN TERÖRİSTLER

Amerika'da ANTİFA'nın da içinde ve başköşede yeraldığı gösteriler sonucunda, Kronavirüs vaka sayısı artmamış mıdır...? Amerika'daki Korona salgınını hiçe sayan gösterilerin benzerini, PKK/PYD/YPG/HDP Türkiye'de sahnelemek istiyor. HDP'nin eylem çağrılarının böyle bir amacı da var. Terörist sevicilerin, FETÖ mensubu kahpelerin, DHKP-C mensubu katillerin aramızda dolaşarak Kovid-19'u bilerek yaymadıklarını nereden biliyorsunuz..? Bu alçaklar, beşikteki bebeğe kurşun sıkmadılar mı...? 15 Temmuz'da üzerimize bomba yağdırmadılar mı...? Kadın,erkek, çoluk, çocuk demeden hunharca insanları katletmediler mi...? Bunları yapanlar, aramızda dolaşarak Kovid-19'u bilerek hepimize bulaştırıyor olamazlar mı...?

Bu yazdıklarım asla uzak bir ihtimal değil... Protesto gösterileri bahanesi ile Koronavirüs ile mücadele tedbirlerini açıkça ihlal etmek, ortadan kaldırmak amaçlanıyor.

İSLAM İKTİSADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansında yaptığı konuşmada, tüm dünyada gelir dağılımının bozulduğuna dikkat çekerek, "İslam iktisadı, krizden çıkışın anahtarıdır." dedi. Böylelikle;

İslam'ın kendine has iktisat nizamı olduğunu da dile getirmiş oldu... Aslında İslâm, sadece iktisadi krizlerin değil sosyal, ahlaki ve diğer bütün krizlerin ve sorunların tek doğru çözümüdür. İslam İktisat nizamını hayata geçirmek için devlet düzenimizde ve hukuki alt yapımızda nelerin değişmesi gerektiğini, acilen ve büyük bir samimiyet ile konuşmamız, kararlaştırmamız ve uygulamamız gerekmiyor mu...?!

EMPERYALİST YAMYAMLAR VE ADAMLARI

Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve bunlarla beraber davrananlar; AK Parti seçmenlerinin arasında gezinip, muhalefetin de üzerinde tepindiği korkunç yalanları yaydılar. Bu üçlünün AK Parti içindeki destekçileri, uzun zamandır, ruhen, aklen ve kalben zaten AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dan kopmuş halde idiler. Ama ayrılıp gitmedikleri için, hala AK Parti'li imiş gibi görünüyorlardı.

Özeleştiri yapıyormuş ayağı ile insanları, AK Parti'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan soğutmaya, kopartmaya çalıştılar. Emperyalist yamyamlar, siyasi tarihimizin en derin siyaset mühendisliğine giriştiler.

PKK ve FETÖ'nün yanına çeşitli siyasi partileri de yerleştirdiler.

O da yetmedi... AK Parti'den parçalar koparmaya, Erdoğan'ı bu şekilde zayıflatmaya, zamanı gelince de devirmeye yönelik senaryoyu devreye aldılar.

Hiçbirinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme dışında bir önerisi, cümlesi, tezi, toplumsal gerekçesi yoktur. Ama aslında, Erdoğan'ı devirmek, onların değil, Türkiye'yi durdurmak, Batı'ya kul köle yapmak isteyenlerin planıdır.