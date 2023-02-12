ERHAN AFYONCU

Başlığı okuyunca delirecek bir kesim var, biliyorum.kastediyorum...Her daim küfürbaz medya temsilcileri var zaten, onlar hemen harekete geçerler.Ama umurumda değiller!Söyleyin bana..."AFAD'ın adı toplumu korkutuyor, sonra neden bir Arapça isim?" diye soran birinin bilimine, akademik kariyerine, medyada ettiği laflara, yaptığı uyarılara kulak verilir mi?Yoksa bir politik "mecaz" peşindeyse, diğer söylediklerinin öyle olmadığına nasıl inanacağız?

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Ne talihsizlik ya Rabbim!Başımıza gelen felakete bilim adamları acaba ne diyorlar diye kanal kanal geziyorsunuz...Bizim "okumuş" insanımızın bu kompleksi ne zaman bitecek, bilemiyorum ama artık pek umudum kalmadı.Her şeyi bildiklerini sanıyorlar ama: Ne fertler, ne toplumlar, ne de iktisat "rasyonel" zeminde hareket etmezler; "akılcı kararlar" hep ikincil planda kalır.Akledecek ve aklı "dışarıdan" tolumun içerilerine taşıyacaksak eğer...Yalan mı?

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Tamam!Depremden, yer kabuğundan, inşaat teknolojisinden anlayanlara bundan sonra daha çok kulak verelim.Tamam!Bilimin sözü artık daha fazla duyulsun. (Pandemiden bu yana öyle bir haldeyiz ki, şu ettiğim laftan bile ürperdim, çünkü içimde hep şu soru var: Hangi bilim? Kimin bilimi?)Kabul ama...Şu beş gündür depremcilerin söylediklerini kanal kanal bakıp notlar tuttum...Orası kesin!Bazıları hiç utanmadan yaşadığımız acıyı bile politize ediyor, bazıları da alaycılıktan öteye geçemiyor.Hadi onlara da tamam!Sabahleyin "İstanbul depremi 7'nin üzerine geçmez" diyen akşama "Uyarıyorum, 7.7 olacak" noktasına geliyor.Eh, bırakın da yazımın başlığını öyle atayım.O da benim hakkım.