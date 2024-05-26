ERHAN AFYONCU

Bizans kaynakları, İstanbul kuşatması sırasında birçok olağanüstü olay anlatırlar: Hz. Meryem'in mucizeler yarattığına inanılan resmi, bir ayin sırasında yere düşmüş ve zorlukla kaldırılabilmişti. Bir defasında da ilahilerle caddelerden geçen halk, korkunç bir fırtınaya yakalanmıştı. Midyelerin içinden kan akmış ve ay tuhaf biçimler almıştı. Bu garip olaylar, savunmacıları psikolojik olarak yıpratmıştı.5 Nisan'da Bayrampaşa Vadisi'nin sol tarafında Maltepe'de otağını kurup ordusunu kuşatma vaziyetine soktu. Surları teftiş ettirip 70-80 bin kişilik birliklerini önceden hazırladığı plana göre yerleştirdi.10 bin civarında askere ve savaş sırasında müdafaaya yardımcı olabilecek 30-35 bin kişilik şehir halkına sahip Bizans, Osmanlı ordusu gelmeden önce hazırlıklarını tamamlamıştı.Bizans İmparatorugibi Bizanslılar ve İspanyolile birlikte karargâhınıTopkapı ile Edirnekapı arasında mevzilenenin otağ-ı hümayununun karşısınakurmuştu. Şehrin savunmasında en önemliisimlerden Cenevizliilk başta surların sağ tarafındayken,Osmanlıların asıl saldırı silahlarınıTopkapı-Edirnekapı arasına yerleştirdiğinigörünce bu bölgede mevzilendi.Harp Meclisi'nde kimin nereyi savunacağı belirlenmişti. Şehrin müdafaasında en önemli rolü Venedik ve Cenevizliler oynuyordu. Kara surlarındaki dört önemli kapı, Venedikli dört komutana verilmişti.Yedikule'yi müdafaa edennin yanında Bizanslıvevardı. Yedikule'den Silivrikapı'ya kadarolan bölgede CenevizliMevlevihanekapı'da Cenevizlivekardeşlerbulunuyordu. Silivrikapı'da ise Venediklive kayınpederikonuşlanmıştı.Odunkapı'da vendein yanında CenevizliveTekfur Sarayı'nı Venedik Elçisiile VicenzalıTekfur Sarayı Kapısı'nı 29 Nisan'da Haliç'teki donanmada görevlendirilene kadar önce Venediklionun ardından VenedikliEğrikapı'yı AlmanBizanslıBizanslıCenevizliveEğrikapı'dan Haliç'teki Tahtakapı'ya kadar olan bölgeyi de Venedikliile Sakızlı Piskoposvekardeşler koruyordu. Edirnekapı'da Venediklive Bizanslıkonuşlanmıştı.Tahtakapı'yıkorurken, Topkapı'nın sol tarafındaki sur ve kapılarda(Ayakapı'daki kulede) mevzilenmişti. Marmara sahillerinden Yedikule'ye kadar olan bölgede Venediklive Cenevizli(Yedikule) vardı. Deniz tarafındayer alırken Samatya'ya kadarsurlarnin komutası altında idi.İmparatorluk saraylarından biri olan Bukoleon Limanı'ndan Kumkapı'ya kadar Aragon Krallığı'ndan Yüzbaşıkumandasındaki Katalanlar yerleşmişti.Şehzadeve yanındaki Türk birliği Eleutheros Limanı'nı, Bahçekapı civarında Giritli denizciler, Venedikliile birlikte Sarayburnu'ndaki Kinegion Kalesi'nden Fener Kapısı'na kadar, Fener Kapısı'nı BizanslıFener Kapısı'ndan İmparatorluk Kapısı'na kadar olan bölgeyi Venedikliveİmparatorluk Kapısı'nı Grandükİmparatorluk Kapısı'ndan aşağıdaki bölgeleri dekoruyordu.Papanın temsilcisi KardinalSarayburnu'nda yer alırken, Haliç suru ve kapılarıile Grandükkuvvetlerince koruma altına alınmıştı. Haliç'teki bütün deniz güçleri ise Venedikli KaptankumandasındaydıLatin patriği ise Midilli metropoliti ve adamlarıyla birlikte Kinegesion (Ayvansaray) ve Aya Dimitri Kilisesi'ne kadar burçların üzerine dizilmiş hâlde görülüyordu.veise 1000 kişilik seyyar kuvvetlere kumanda ediyordu.Osmanlı hükümdarı 6 Nisan'da İslami geleneklere uygun şekilde imparatordan şehrin teslimini istedi, ancak bu kabul edilmedi. 6 Nisan gecesinden itibaren surlar top ateşiyle dövülmeye başlandı. Surlarda yıkılan yerler, müdafiler tarafından hemen dolduruluyordu. Kuşatma başlamıştı. 9 Nisan'daidaresindeki Osmanlı donanması, Haliç'e gerilen zinciri geçmeye teşebbüs etti, ancak başarısız oldu.kuşatma sırasında komutanlarıyla surları gezip kara ve deniz birliklerini denetliyordu. 11 Nisan'da toplar, Silivrikapı-Topkapı arasındaki zayıf sayılan surların önünde dört ayrı mevkiye yerleştirildi. Osmanlılar, Bizanslıların toparlanmasına fırsat vermemek için kuşatma boyunca surları bitmek tükenmek bilmeyen yoğun topçu ateşiyle dövdüler. Müdafiler açılan gedikleri kapatıyor, surların yıkılan kısımlarını fıçılar, toprak ve diğer malzemelerle dolduruyorlardı.18 Nisan'da günlerdir devam eden top atışları sonucunda tahrip edilen Bayrampaşa Deresi yönünde dış surlara yönelik ilk hücum gerçekleştirildi, ancak başarısız olundu.Kuşatma başladıktan sonra İstanbul halkı ve ordusu şehri savunmak için büyük bir fedakârlıkla çalıştı. Surlarda açılan gedikleri hemen doldurdular, tünelleri bir bir çökerttiler. Büyük çaplı hücumları bile geri püskürtmeyi başardılar. Hatta bir defa da olsa Osmanlı ordusuna saldırmayı denediler. Mayıs ayı geldiğinde İstanbul'da kıtlık baş göstermeye başladı. Yiyecekler karaborsaya düştü, fiyatlar aşırı arttı.Askerler ailelerine yiyecek bulmak için yerlerini terk edince Bizans idarecileri asker ailelerine ekmek dağıttı. Maaşlarını alamayan askerlerin bir kısmı görevlerini bırakarak başka işler yapmaya başladılar. İmparator askerlere maaş ödemek istiyordu, ancak hazinede para yoktu. Vergiler artırılmak istendi, ancak şehrin zenginleri paralarını sakladılar. Bunun üzerine kiliselerdeki para ve kıymetli eşyalara el konulup maaşlar ödendi.Bizans kaynakları İstanbul kuşatması sırasında birçok olağanüstü olay anlatırlar: Meryem Ana'nın mucizeler yarattığına inanılan resmi, bir ayin sırasında yere düşmüş ve zorlukla kaldırılabilmişti. Bir defasında ise ilahiler söyleyerek caddelerden geçen halk, korkunç bir fırtınaya yakalanmış ve dağılmak zorunda kalmışlardı. Bir gün şafak söktükten sonra, günün ilk saatlerinde şehrin üzerine yoğun bir sis bulutu çökerek, bahar mevsiminde açık gökyüzünü kaplamıştı. Şehrin yakınında beliren büyük bir ejderhanın hayvanları yediği de rivayet ediliyordu. Midyelerin içinden kan akmış ve ay, açıklanamayan tuhaf biçimler almıştı.Bu garip olay ve rivayetler savunmacıları psikolojik olarak yıprattıysa da halk yine de şehirlerinin hâlâ Tanrı'nın ve Hz. Meryem'in sürekli koruması altında bulunduğuna, İstanbul'un kurtulacağına inanıyordu. Her an düşme ihtimali bulunan şehirde Hıristiyanlar'ın hafızalarında canlanan,şeklinde eski bir rivayet vardır.Kuşatma uzadıkça İstanbul'un gücü tükendi. Yerli ve dışarıdan gelen kumandanlar arasında çekişme ve çatışma arttı. Savunmacılar yorgun düştü. Ancak imparator, son ana kadar mücadele etti. Halkını ve şehrini savunmak için erdemli bir tercihte bulunarak olağanüstü gayret gösterdi. Son hücumda İstanbul sokaklarını elinde kılıcıyla savunurken öldü.II. Mehmed, İstanbul önlerine geldikten sonra önceden hazırladığı plan doğrultusunda 70-80 bin kişilik ordusunu konuşlandırdı. Fatih, veziriazamı Çandarlı Halil Paşa'yla birlikte Edirnekapı-Topkapı hattının karşısında yer aldı. Maltepe'ye otağını kurdu. Sultanın yanında yeniçeriler ve kapıkulu sipahileri vardı. En büyüğü Topkapı'nın karşısına olmak üzere toplar ağırlıklı olarak İmparatorluk Sarayı, Yedikule ve Silivrikapı karşısına 14 batarya hâlinde yerleştirildi. Zağanos Paşa komutasındaki birlikler Beyoğlu ile Kasımpaşa sırtlarına yerleşerek Ceneviz kolonisi olan Galata'yı kontrol altına aldı. Buradaki birlikler Kâğıthane kıyılarını ve kara surlarının başladığı güney sahillerini de baskı altında tutacaklardı. Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Paşa, Rumeli askerleriyle sol tarafta, Haliç'ten Edirnekapı'ya kadar olan kara surlarını kuşattı. Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile Mahmud Paşa, Anadolu askerleriyle Mevlevikapı'dan Marmara sahiline kadar uzanan kısımda konuşlandı. Baltaoğlu Süleyman Bey komutasındaki Osmanlı donanması, dışarıdan yardım gelmesini engellemek ve Haliç'e girmekle görevlendirildi.