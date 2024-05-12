ERHAN AFYONCU

Fatih ömrünün son yıllarında İtalya ve Rodos üzerine iki ordu göndermiş, bunlardan Rodos'a giden başarısız olmuş, diğeri ise Otranto'yu alarak İtalya'nın fethi için bir köprübaşı meydana getirmişti.bu şartlar altında 1481 yılı Mayıs'ında yeni bir sefere çıktığı sırada, Gebze'de Hünkâr Çayırı'nda (Tekfur Çayırı) öldü.Ordunun gideceği yön tam olarak ortaya çıkmadığı için, son seferinin nereye olduğu polemik konusu olmuştur. Bu seferin İtalya veya Rodos üzerine olduğunu ileri sürenler var. Ancak ordu Anadolu tarafında bulunduğu için bu seferin İtalya'ya olamayacağı açıkça bellidir.in ölümünden önce ortaya çıkan yeni bir mesele, Osmanlı Devleti'nin önceliklerini değiştirmişti.in, Müslüman hacıların rahatı için hac su yollarını tamir ettirmek istemesinden dolayı Memlük Devleti ile Osmanlılar arasında bir gerginlik oluşmuştu. Memlükler onun bu hareketini hükümranlık haklarına aykırı bularak kabul etmediler.Çekişmenin asıl sebebi ise Maraş ve Elbistan civarlarında bulunan Dulkadir Beyliği'nin hangi devlete tabi olacağı meselesiydi.bu yüzden ölümünden önce Memlük Devleti üzerine sefere çıkmış, ancak meseleyi çözmek torunue kalmıştır.bu yüzden ölümünden önce Memlük Devleti üzerine sefere çıkmıştı. AncakGebze'de Hünkâr Çayırı'nda 3 Mayıs 1481'de vefat etti.in bir hastalık nedeniyle mi yoksa zehirlenme sonucu mu öldüğü belli değildir.Hemen hemen bütün Osmanlı padişahlarında görülen nikris hastalığından muzdarip olanson seferi sırasında Gebze yakınlarında yatağa düşünce başhekimimüdahale etmişti. Ancak başarılı olamayınca eski başhekimtedaviyle görevlendirildi.nin ilacını tasvip etmeyip müdahale etmek istememişse de diğer tabipler çaresiz kalınca hastalarını tedavide kullandığı şurubunu (şarab-ı fariğ) vererek padişahın sancısını azaltma yoluna gitti. Fakat şurup tesirini gösterememiş vekısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481 Perşembe günü ikindi vakti ölmüştür.in 1481 yılı Mayıs'ında yeni bir sefere çıktığı sırada Gebze'de Hünkâr Çayırı (Tekfur Çayırı) isimli yerdeki ölümü gerek akademik gerekse popüler düzeydeki tarihçiler arasında bir tartışma konusu olmuştur.in ölüm sebebiyle ilgili genel kanaat, önceleri nikris (damla=gut) hastalığı idi. Ancakndeki manzum bir parça ve Venedik arşivinde bulduğu bir belgeye istinaden yazdığı bir makaledein zehirlenmiş olabileceği iddiasını ortaya attı. Daha sonrain zehirlenerek öldürüldüğü fikrini ileri süren yazarlar dain bu makalesinden hareket ettiler. Bu husustadane kadar birçok akademisyen araştırma yapmıştır.i kimin zehirlettiği konusunda üç iddia vardır. Birincisi Amasya Valisiin, Veziriazamnın, kardeşilehindeki teşebbüsleri yüzünden başhekimyi kullanarak babasını zehirlettiği şeklindedir.in hayatının son günlerinde oynadığı rol,den şüphelenilmesine yol açmıştı.dört yıl sonra 1485'te Edirne'de öldüğünde, Edirneliler arasında hekimintarafından zorla verdirilen aşırı dozda afyon yüzünden öldüğü dedikodusu dolaşıyordu.Bu konudaki ikinci iddiaya göre Memlük Sultanıyi kullanarak sultanı zehirletmiştir. Memlükler'in daha önce dee suikast teşebbüsleri olmuştu.Zehirlenme konusunda üçüncü ve en kuvvetli iddia ise 30 yılin yanında çalışıp onun itimadını kazanan ve vezir rütbesiyle önemli görevlerde bulunmuş Yahudi mühtedisi eski hekimbaşının (Maestro Lacopo),e karşı 10'dan fazla başarısız suikastta bulunan Venedikliler tarafından satın alınarak zehirleme hadisesinin gerçekleştirildiği şeklindedir.Venedik, 1456 ile 1479 yılları arasında 12 defai zehirleme teşebbüsünde bulunmuştu. Arnavutisimli berber, Trogirli bir denizci,isimli bir Yahudi hekim, FloransalıKrakowlu bir Polonyalı ve Katolanyalı bir maceraperestin isimleri bu suikast teşebbüslerinde geçer. Ancak bu teşebbüsler, çoğu zaman sadece plan aşamasında kalmıştı.15. yüzyılda Avrupa'da zulüm gören Yahudiler, Osmanlı topraklarına sığınıyorlardı. Avrupa'da papanın bile güvenmediği Yahudi hekimler, Osmanlı sarayında büyük itibar görüyorlardı. Papanın Yahudi hekimlerin verdikleri ilaçlarla İtalyanların Hıristiyan ruhunun zedeleneceğini söylemesi doktorları iş yapamaz duruma getirmişti.Bu şartlar altında İtalya Gaeta'dan Edirne'ye gelen Yahudi hekimMüslüman olupismini almıştı.zamanında saraydahekim olarakçalışmaya başlayanzamanında da görevinedevam etti. Zamanlaingüvendiği kişilerden biri oldu.1468'de İtalya'ya bir ziyaret yaparak Arapça'dan Latince'ye çevrilmiş bazı tıp kitaplarını inceledi. Sonraki yıllarda Osmanlı ilerleyişini durduramayan Venedik,i zehirletmeye karar verdi. Dikkat çekmemek için Floransalıİstanbul'a gönderildi.İstanbul'daki Floransa konsolosu vasıtasıylaile irtibata geçti.teklifi uzun uzun düşündükten sonra peşin olarak 10 bin altın ve 1472 Mart'ından aynı yılın Mayıs'ına kadar sultanı öldürdüğü takdirde Venedik'e kabul ve İstanbul'da kalan mallarına karşılık 25 bin altın daha istemişti.Venedik yönetimi bu isteği kabul etmesine rağmennın herhangi bir zehirleme teşebbüsüne girip girmediğini bilmiyoruz. Ancak 1481'dein ölümünden sonra isyan eden asker, birçok devlet adamıyla birlikteyı da öldürmüştür.Dönemin Türk kaynakları incelendiğinde Âşıkpaşazâde Tarihi'ndeki bir manzum parça dışında hasta olması sebebiyle Hünkâr Çayırı'na kadar arabayla gidebilenin zehirlenmesinden ima suretiyle dahi olsa bahseden hiçbir bilgi yoktur.Bazı tarihçilerinin zehirlendiği manasını çıkardıkları Âşıkpaşazâde Tarihi'ndeki şiirdene şüpheli bir ilaç verilmiş olabileceğine dair bir ima sezmek mümkünse de bu tedavinin iyi yapılamaması yüzünden padişahın çektiği çileye ait bir şikâyet de olabilir.Bütün araştırmalara rağmenin ölümündeki esrar henüz çözülmüş değildir. Daha öncee karşı sayısız suikast teşebbüsünde bulunan Venediklilerinin ölümünde bir rollerinin olması kuvvetli bir ihtimaldir.Bazı tarihçilerin Fatih'in zehirlendiği manasını çıkardıkları Âşıkpaşazâde Tarihi'ndeki şiir şöyledir:Tabibler şerbeti kim verdi HanaO Han içdi şarabı kana kanaCiğerin doğradı şerbet o HanınHemin-dem zari etdi yana yanaDedi niçün bana kıydı tabiblerBoyadılar ciğeri canı kanaİsabet etmedi tabib şarabıTimarları kamu vardı ziyaneTabibler Hana çok taksirlik etdiBudur doğru kavl düşme gümânaDua et Aşıkî bu han hakkındaKi nur u rahmete canı boyane