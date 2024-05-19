ERHAN AFYONCU

Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyal hayatın önemli bir unsuru olan tarikatlar, devlet tarafından hem himaye edilmiş hem de yeri geldiğinde hizaya getirilmişti. Osmanlı'nın kuruluşundan 30 Kasım 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar devlet, tarikatlara çeşitli vesilelerle yardımlar yaptı. Esasen vakıflar şeklinde örgütlenmiş olan tarikatlar, doğrudan devletin parasıyla faaliyet yürütmüyorlardı. Fakat yüzlerce örnekten bildiğimiz üzere çoğu zaman devletin yardımlarına ihtiyaç duyuyorlardı. Söz konusu yardımlar, bir arazinin vakfa dönüştürülmesi veya temlik edilmesinden vergi muafiyeti, tekke ve müştemilatının tamiri, devlete ait bir gelirden para tahsisi, kurban bağışı, hediyeler gönderilmesi ve yiyecek yardımına kadar uzanan bir yelpazede her devirde yapıldı.Tarikatlar, Osmanlı döneminde fetihlerde ve İslamiyet'in yayılmasında önemli rol oynadılar. Şeyhlerin halktan sultanlara kadar uzanan geniş bir tesir halkaları olurdu.gibi tarikatlara intisap eden padişahlar da vardı. Padişahlar ve sadrazamların itibar ettiği şeyhler, devlet üzerinde etkili olup birçok atamaya da karışmışlardır.Devletin ve padişahların tarikatlara bu müspet yaklaşımı ise üç durumda tamamen ortadan kalkmaktaydı. Birincisi, marjinal dini söylem ve faaliyetler; ikincisi, devlet idaresi ve idarecileri aleyhindeki söz ve fiiller; üçüncüsü, mensuplarının ve güçlerinin artmasıyla ortaya çıkabilecek muhtemel tehlikeler. Söz konusu bu üç durum, devlette bir reaksiyon ortaya çıkarıyor ve bu fiilleri yapanların sürgün veya ölüm cezasına çarptırılmasıyla neticeleniyordu.Tarikatlarla ilgilivenun çalışmalarına bakılabilir.16. yüzyılın meşhur mutasavvıflarıvedinî meselelerdeki aykırı düşüncelerisebebiyle idam edildiler. Devlet, toplumda kargaşaya,infiale ve dini hayatta bir bozulmaya yolaçacaklarını düşündüğü bu mutasavvıfları idamederek cezalandırdı. Bu isimlerdenveye isnat edilen suçlaradair mahkeme kayıtları bugün elimizdedir.Söz konusu kayıtlarda,vebütün eşyaya uluhiyet atfetmeyenleri kâfirlikleitham etmek, haramları helal saymak, öldüktensonra dirilmeyi inkâr etmek, tenasühe (ruhunbaşka bir bedene geçmesi) inanmak, zinayı helalsaymak, kabir azabını inkâr gibi dini meseleleredair suçlarla yargılanmış ve idam edilmişlerdi.Dolayısıyla devletin buradaki tavrı, marjinal dini hareketlerle mücadele kapsamındaydı. Bu yaklaşım, her zaman idamla neticelenmemekle birlikte, imparatorluğun yıkılışına kadar devam etti. 17. yüzyılda Melâmiyye-i Bayrâmiyye'ye mensup olan(öl. 1663) dini söylemleri sebebiyle idam edildi.1752 yılının başlarında, Malatya'da Kalenderiliğe mensup oldukları ve yeni bir mezhep kurmaya çalıştıkları iddiasıyla 53 kişi idam edildi ve başları İstanbul'a getirilerek ibret taşında halka teşhir edildi.Diğer kırmızı çizgi ise devlet işlerine müdahale idi. Bir tarikat şeyh veya müntesibi devlet idaresi ve idarecileri aleyhinde söz ve fiillerde bulunduğunda cezalandırılması mukadderdi. 17. yüzyıl mutasavvıflarından Bayramiyye tarikatına mensup Kayserilibu duruma örnektir. Meşhur asinın isyanı esnasında yanında bulunanbu yüzdenolarak anılır.Şeyh Efendi, 1637'de asilere verdiği destek sebebiyle Kayseri'den getirtilerek İstanbul'da zorunlu ikamet ettirildi. Bir asiyle birlikte hareket etmek suçundan sürgünle kurtulanbu kez İstanbul'da yeniçeriler arasında fitne çıkaracak sözler söylemesi sebebiyletarafından idam ettirildi.Abaza Şeyhi'nin idamında mensuplarının kalabalıklığından dolayı devlet aleyhinde bir harekete kalkışmasından çekinilmesinin de etkisi olmuştu. Nakşî tarikatına mensup Urmiye Şeyhide etrafına topladığı insan kitlesiyle devlete karşı birhareketinde bulunmasından korkulduğu için 1637'de idam edildi.ın idam ettirdiği bir diğer şeyh de Sakarya Şeyhi diye bilinendir.in müritlerinin halka zarar verip eşkıyalık yapmaları şeyhi idama götüren sebeptir.Konya Mevlevihanesi Şeyhiyi Mevlevihane'ye sağlanan imkânları şahsı için kullandığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırmış, devlet adamlarının tavassutuyla bu ceza sürgüne çevrilmişti.1588-1606 yıllarında Sokollu Mehmed Paşa Tekkesi postnişini olan İştiblidevlet adamları hakkında söylediği sözlerden dolayı iki defa sürgüne gönderildi. 17. yüzyılın önemli mutasavvıflarındanvaazlarında devlet idarecileri aleyhinde eleştirilerde bulununca birkaç defa sürgün edildi.Halvetiyye tarikatının Şabaniyye kolu şeyhlerinden1688'de Üsküdar'da kendi zaviyesini kurup çevrede etkili olmuştu. Ancak tıpkıgibi Üsküdarlı Şeyhde vaazları sebebiyle 1714'te Kastamonu'ya sürgüne gönderildi. Tarihçiın tespit ettiği sürgün emrinde,suçlanmıştır. Öyle anlaşılıyor kigünlük meselelere, yani siyasete ve hâliyle devlet idaresine karışmış,sözler söylemiş ve bu yüzden Kastamonu'ya sürgün edilmişti.17. yüzyılın önemli şeyhlerindenEdirne'deinhuzurunda devlet adamlarını tenkit ederekbaşa gelen felaketlerin sebebinin onların kanunauymayan hareket ve kötü idareleri olduğunusöyledi. Sultan da kendisine hak verdi. Ancakbir fırsatını bulan devlet adamları, memleketiŞumnu'ya sürdürttüler. Birkaç ay sonra yenisadrazam geri çağırttı.Viyana bozgun yıllarında artan başarısızlıklar üzerine şeyh,diyereke karşı eleştirilerini sertleştirdi. 1687'de asker ve halkın ayaklanmasıyla sultan tahttan indirildi.İstanbul'da etkili olmaya devam etti. Ancak sonraki yıllarda Sadrazamseferdeyken, İstanbul'dan aldığı bazı haberler üzerine birkaç hocayı başka yerlere sürgüne gönderttiği gibi,yi de eşkıyaya yardım ettiği gerekçesiyle Kıbrıs'a sürdü.17. yüzyılın ilk yarısında Bursa'da yaşayan Semerkandiyye tarikatına mensup bulunanbirtakım yanlış fetvalarından dolayı ulema tarafından muhakeme edilip vaazdan men edildi ve sürüldü.1679'da dinî söylemlerinden dolayı Limni Adası'na sürgüne gönderildi. Mevlevîhalkın şikâyeti üzerine 1704'te,tarafından meşihatı kaldırılarak Kıbrıs'a sürgün edildi.Devlet idari meselelere karışan tarikat mensuplarına asla müsamaha göstermiyordu. Söz konusu tavır, gayrimüslim cemaatler için de geçerliydi. Bu durumun ilginç bir örneğiveyadenilen grubun kurucusudir. Birtakım dikkat çekici hareketlerle Yahudiler arasında taraftar toplayande mesihliğini ilan edip Osmanlı topraklarını krallarına paylaştırana kadar Yahudilerin kendi meselesi olarak görülmüş, fakat Osmanlı idaresine karşı bir tehdit olmaya başlayınca tutuklanarak yargılanmıştır.Nakşibendî- Müceddidî şeyhi olan Murad Buharî, 1681 yılında İstanbul'a geldi. Kısa sürede İstanbul uleması ve devlet ricali arasında etkili oldu. Eyüp'teki konağının ziyaretçileri her geçen gün arttı. 1686-1708 yılları arasında Şam'da yaşadı. 1708'de İstanbul'a dönünce kısa sürede halk ve özellikle sarayda şöhreti arttı. Müritlerinin sayısının fazlalığı devrin sadrazamı Çorlulu Ali Paşa'yı rahatsız etti ve paşa ilginç bir çare buldu. Hem halk hem de saray çevrelerince sevildiği için Murad Buharî'yi hacca göndereceği bahanesiyle gemiyle İstanbul'dan uzaklaştırdı. Halk arasında da "Şeyh efendi hacca gitmek istiyor" söylentilerini yaydırdı.Gemiyle yola çıkan Buharî, sürüldüğünü ancak Alanya'da anladı. Alanya'da karaya çıkarıldı, Konya ve Kütahya üzerinden Bursa'ya gönderildi ve burada gözetim altında tutuldu. Bursa'da sürgün hayatı yaşayan Buharî, ancak 1720 yılında affedilip İstanbul'a dönebildi.17. yüzyılın meşhur mutasavvıfı ve Halvetiyye tarikatının Mısriyye kolunun kurucusu Niyazi-i Mısrî, Mısır başta olmak üzere Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgelerine seyahatler yapmış ve Ümmî Sinan'a intisap etmişti.1656'da şeyhi tarafından hırka giydirilerek icazet verilen Niyazi-i Mısrî, bu tarihten itibaren şeyh oldu. Müntesiplerinin sayısı giderek artan Niyazi-i Mısrî, 1673'te Edirne'ye davet edildiğinde vaazlarında devlet idarecileri aleyhinde eleştirilerde bulunmuş ve Lehistan Seferi'ne katılmak üzere etrafına toplanan kalabalık devleti endişeye düşürmüştü.Eleştirileri ve müntesiplerinin hızla artması Niyazi-i Mısrî'nin Rodos'a sürülmesine sebep oldu. Yaklaşık 9 ay sürgün hayatı yaşayan Mısrî, affedilerek döndükten sonra da eleştirilerini sürdürdü. Bu yüzden 1676'da bu kez 15 yıldan fazla kalacağı Limni'ye sürgün edildi. Sürgünde kaleme aldığı Hatırat'ında bile muhalif tavrını devam ettiren Şeyh Niyazi, satır aralarına Osmanlı hanedanı aleyhinde sözler kaydederken, Kırım hanlarını övmekteydi. 1691'de Bursa'ya dönen Niyazi-i Mısrî, Avusturya Seferi'ne iştirak etmemesi yönündeki emirlere rağmen müritleriyle Edirne'ye gelmiş ve bu hareketi yüzünden 1693'te yaklaşık bir yıl sonra vefat edeceği Limni'ye tekrar sürülmüştü.