Orhan Pamuk'un Cihangir'de apartmanı varmış.Hayırlı olsun, biz yalnızca Nişantaşı'ndakini biliyorduk.Nobel sahibi adam, elbette olacak. Keşke uçağı da olsa.Zengin çocuğudur, hiç geçim sıkıntısı çekmemiştir.Olabilir. Yazar dediğin ille Orhan Kemal gibi fakir olur diye bir kural yok.Orhan'ın Cihangir'de altı dairesi varmış o apartmanda...Şimdi geri kalan daireleri de almaya çalışıyormuş.Yıktıracakmış.Yerine ne yaptıracağını merak ediyorlar...gibi içinde hiçbir şey olmayan yeni bir müze mi? (Sigara paketi falan koymuştu müzeye.)Bildiğiniz gibi Orhan yıllar içinde parası ve şöhreti genişledikçe birbirinden kötü romanlar yazmaya ve saçmasapan işler yapmaya koyuldu.Şu apartmandaki kendi oturduğu dairenin balkonundan çektiği fotoğrafları bile kitap diye yayınlamış.Orhan, Türkiye'de artık pek okunmuyor.Eskiden de yirmi sayfadan fazla gitmiyordu, çevirileri daha akıcıydı.Çünkü Orhan'ın üslubu yoktur.Dolayısıyla, Türk okuru için değil, arkadaşı ve çevirmeni Maureen Freely için yazar.İşini bilir yani.Attila İlhan onun için şöyle demişti: Dış pazara yönelik üretim yapıyor, ihraç fazlasını da iç pazara veriyor!Ermeni ve Kürt meselesinde Batı'ya şirin görünmek ve Nobel alabilmek için ettiği laflar Türk okurunu ondan zaten soğutmuştu...Sonra bir daha o bağı bir türlü kuramadı.Ama bunun umurunda olduğunu da hiç sanmıyorum.Ağla Cihangir...

***

Benin merak ettiğim şudur: Kazandığımız üç kuruş para gözlerine batıp bize yıllardır kin kusanlar, Orhan'ın atadan dededen servetini niçin kıskanmazlar?

Öyle yapsınlar demedim, yalnızca merak ettim.

***

YALANIN DİBİNİ BULANLAR



"(Nâzım Hikmet'in) on dört yıl hapis yatmasına rağmen adı komüniste çıkmıştı..." Melih Aşık

Benim notum: Z kuşağının nasılsa bir şeyden haberi yok, salla bakalım belki tutar! Her şeyi beklerdim de Nâzım'ın komünist "olmadığını" yazacak birinin çıkacağını ummazdım. Bunu da gördük. "Ayıp oluyor" demek hafif kalacak.

On dört yıl hapis yatmak komünist olmayı önlüyor mu? Sen neler saçmalıyorsun? Yaşından başından utan.