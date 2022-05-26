Bu yazının başlığıde olabilirdi ama Osmanlıcasıdaha cuk oturuyor.Uzaya gidiyoruz ya, astronot adaylarında aranacak şartlar açıklanmış.Bunların başında elbette TC vatandaşı olmak, 23 Mayıs 1977 tarihinden sonra doğmuş olmamak (olgunluk isteniyor!), kamu haklarından yasaklı bulunmamak gibi devlet memurlarında aranan birtakım olağan şartlar var.Ama iş bununla bitmiyor.En az dört yıllık bir yüksek öğrenim görmüş olmak da şart. Mühendislik, temel bilimler ya da eğitim fakültesi ya da tıp.Doktor olmakta fayda var yani.Olmazsa, öğretmen de idare edecek.Zaten çok iyi derecede İngilizce bilmesi de gerekiyormuş.Boyu 149.5 ila 190.5 santimetre, kilosu 43 ila 110 olacak.Her iki gözünde doğal ya da düzeltme sonrası yüzde yüz görme keskinliği bulunacak.Renk körlüğü de olmayacak (uzaydaki trafik ışıklarında şaşırmaması için.) Protezi olmayacak, vücudunda platin ya da vida bulunmayacak (Takma diş ve implant da buna dahil midir, karanlıkta kalmış.) Tansiyonu 155/95'i geçmeyecek. Tuzlu yiyenler gelmesinler.Panik atak, anksiyete, psikoz, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi ve diğer ağır kişilik bozukluklarına sahip olmayacak.(Acaba ayda ezan sesi duyan Neil Armstrong bu testi geçebilir miydi?) Alkol ya da uyuşturucu madde kullanmayacak (mübarek astronot değil, TRT dizilerinde Atatürk rolü oynamaya aday aktör sanki.) Ayrıca epilepsi, titreme, agorafobi gibi özellikler de istenmiyor. Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma, nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık, izolasyon, kapalı ya da dar alan korkusu gibi yamukluklara da sahip olmaması gerekiyor.Altı aydan fazla hapis cezası yememiş olacak. Adam dövmekten beş ay yatanlar başvurabilirler... Devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suç işlememiş olacak. Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı işlerden sabıkası da olmayacak.Astronot değilisteniyor, eh bu da konuya uygundur.

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Bu liste eksik kalmış.Şeker hastalığı unutulmuş.Mahalle karakolundanve başvuru için 16 kuruşluk damga pulu daistenmeliydi. Hani aşı kâğıdı nerededir?şartı da aranmamış.Daha şimdiden 150 kişi başvurmuş.Her işsiz kalan astronotluğa heves ederse yandık.Göreve talip olanlar arasında, hortumda pazar şemsiyesi uçmasın diye üzerine çıkan, ancak hortumun şiddetiyle şemsiyeyle birlikte 4 metre havalanan bir vatandaş da var.tanıyor... Fakat ne yazık ki kriterlerin bir kısmına uymuyormuş,...Karadenizli vatandaşlar da uzaya demli çay göndermeye hazırlanıyorlar. Uzaylı kahve ya da gazoz seviyorsa ne yapacaksınız?Benim bu uzay işinde tartışmasız adayım Uçan Türk Sabri Bey!Haniuçuyordu...Nasıl diye bana sormayın, Muharrem İnce'ye sorun.O da kuvantumla uçmuyor mu?