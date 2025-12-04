UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 4 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kazanan ve en çok gol atan takım Real Madrid iken en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?

A: Real Madrid

B: Barcelona

C: Dinamo Kiev

D: Benfica

Cevap: A