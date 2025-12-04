Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 4 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükûmet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: 20 Kasım 1922'de başlayıp 24 Temmuz 1923'te tamamlanan Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükûmet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?

A: Mustafa Kemal Atatürk

B: İsmet İnönü

C: Rauf Orbay

D: Kazım Karabekir

Cevap: C