Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 4 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Türkiye'nin kara sınırı komşusu 8 taneyken BM'ye üye 193 ülke arasında 8'den fazla kara sınırı komşusu olan kaç ülke vardır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Türkiye'nin kara sınırı komşusu 8 taneyken BM'ye üye 193 ülke arasında 8'den fazla kara sınırı komşusu olan kaç ülke vardır?

A: 6

B: 16

C: 26

D: 36

Cevap: A