Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 23:00 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 23:02
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 4 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "İskoçya'nın Westray ve Papa Westray adaları arasında gerçekleşen dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: İskoçya'nın Westray ve Papa Westray adaları arasında gerçekleşen dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?

A: 2,7 km

B: 27 km

C: 270 km

D: 2700 km

Cevap: A

