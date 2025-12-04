Viral Galeri Viral Liste 7 kişiye mezar olmuştu! Kocaeli'deki fabrika yangınında ihmaller zinciri

7 kişiye mezar olmuştu! Kocaeli'deki fabrika yangınında ihmaller zinciri

Kocaeli'de 7 kişiye mezar olan kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin müfettiş raporu hazırlandı. Bu kapsamda, işletmede itfaiye uygunluk onayı ve yapı-iskan belgesi olmadan üretime başlandığı belirtildi. Raporda, yangının yetersiz teknik altyapı, bakımsız ekipman ve uygun olmayan üretim koşullarından kaynaklandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2025 17:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 17:46
7 kişiye mezar olmuştu! Kocaeli’deki fabrika yanınında ihmaller zinciri: Müfettiş raporu hazırlandı

Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

7 kişiye mezar olmuştu! Kocaeli’deki fabrika yanınında ihmaller zinciri: Müfettiş raporu hazırlandı

Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti.

7 kişiye mezar olmuştu! Kocaeli’deki fabrika yanınında ihmaller zinciri: Müfettiş raporu hazırlandı

7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 Kasım günü tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kurtuluş Oransal, hayatını kaybetti.

7 kişiye mezar olmuştu! Kocaeli’deki fabrika yanınında ihmaller zinciri: Müfettiş raporu hazırlandı

12 KAMU GÖREVLİSİ AÇIĞA ALDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını duyurdu. Dilovası Belediyesi tarafından ise Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

7 kişiye mezar olmuştu! Kocaeli’deki fabrika yanınında ihmaller zinciri: Müfettiş raporu hazırlandı

İHMALLER ZİNCİRİ: STATİK ELEKTİRİK BOŞALMASI VEYA ELEKTİRİKSEL KONTAK KAYNAKLI TUTUŞMA
Yangının çıkış nedeniyle ilgili hazırlanan ön raporda; etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

SON DAKİKA