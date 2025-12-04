7 kişiye mezar olmuştu! Kocaeli'deki fabrika yangınında ihmaller zinciri
Kocaeli'de 7 kişiye mezar olan kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin müfettiş raporu hazırlandı. Bu kapsamda, işletmede itfaiye uygunluk onayı ve yapı-iskan belgesi olmadan üretime başlandığı belirtildi. Raporda, yangının yetersiz teknik altyapı, bakımsız ekipman ve uygun olmayan üretim koşullarından kaynaklandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 17:46