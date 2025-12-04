"Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Samet'i kim canlandırmıştır?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 4 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki ""Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet'i kim canlandırmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet'i kim canlandırmıştır?

A: Kadir İnanır'ın oğlu

B: Türkan Şoray'ın kızı

C: Ahmet Mekin'in oğlu

D: Bilal İnci'nin kızı

Cevap: D