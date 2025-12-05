Viral Galeri Viral Liste Milyoner'de çeyrek altın sorusu ekrana kilitledi! Yarışmacının stratejik hamlesi damga vurdu

ATV'nin yıllardır en çok sevilen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi 4 Aralık Perşembe akşamı da birbirinden farklı soruları ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başardı. Sevilen yarışmada bu bölüm çeyrek altın sorusu geceye damgasını vurdu. Yarışmacı Anıl Aslan 100 bin TL değerindeki soruda oldukça zorlanırken o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 05.12.2025 03:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 04:09
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır sorduğu soruları ile seyircisini şaşırtmaya devam ediyor. Bugüne kadar milyonlar dağıtan yarışmada yine tarihi anlar yaşandı.

Milyoner'e Bursa'dan katılan Anıl Aslan isimli yarışmacı gecede birbirinden zorlu soruların kilidini açarken baraj sorusunu geçmesinin ardından karşısına çıkan "çeyrek altın" sorusuyla oldukça zor anlar yaşadı. Sevilen yarışmacı 8. soruda ilk olarak tahmin yaparak doğru yanıtı bulmaya çalışırken, 2 kez joker hakkını kullandı.

İŞTE O SORU

Kim Milyoner Olmak İster'in 8. sorusunda "Çeyrek altın kaç gram ağırlığındadır?" yer verildi

Şıklar arasında
A: 0,254
B: 0,754
C: 1,254
D: 1,754

YAPTIĞI HAMLESİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Genç yarışmacı ilk olarak soruyu seyirciye sorarak doğru yanıtı vermeye çalıştı fakat verilen tahminlerin yakın olması nedeniyle bu kez yarı yarıya joker hakkını kullanma kararı aldı.

Aslan ikinci jokerini kullanmasının ardından b ve d şıkları elenirken diğer iki şık arasında uzun bir süre düşünerek yanıtını verdi. Aslan ani bir kararla D şıkkı 1,754 yanıtını verdi.

