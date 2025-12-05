Viral
Milyoner'de çeyrek altın sorusu ekrana kilitledi! Yarışmacının stratejik hamlesi damga vurdu
ATV'nin yıllardır en çok sevilen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi 4 Aralık Perşembe akşamı da birbirinden farklı soruları ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başardı. Sevilen yarışmada bu bölüm çeyrek altın sorusu geceye damgasını vurdu. Yarışmacı Anıl Aslan 100 bin TL değerindeki soruda oldukça zorlanırken o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 05.12.2025 03:59
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 04:09