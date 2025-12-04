Viral
Galeri
Viral Liste
Süper Lig 15. Hafta | Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 15. Hafta | Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de zirvenin sahibi Galatasaray, sezonun önemli maçlarından biri olarak görülen 15. hafta Samsunspor mücadelesine hazırlanıyor. Maç öncesi iki takımın son durumu, karşılaşmanın detayları futbolseverlerin odağında yer almayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 17:09