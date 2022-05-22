Amerikan yönetimi,ı iktidardan düşürmekiçin daha neler yapabilir?safsatasına inanacak kadar saf değiliz, Türkiye'de yaşıyoruz.Seçime bir yıl var, ne gibi namussuzluklar sergileyecekler?Bunu en iyibilir ama elbette söylemez.Kendimiz bulmaya çalışalım...Birincisi,taktiği.Yani iç karışıklık çıkarmak, cinayetlere yol açmak ve halkta yılgınlık yaratmak...Birbeklentisi oluşturmak...Ama bu sefer Amerikan tezgâhına gelecek bir ordu yok.O tezgâha gelecek halk da yok.Türk-Kürt çatışması istediler, tutmadı.Alevi-Sünni çatışmasını yeniden canlandırmak istediler, o da tutmadı.Sağ-sol çatışması desen, Z kuşağı yemez! Bizim kuşak kadar ahmak değiller.Şimdi son bir çare olarak Türk- Suriyeli, daha doğrusu Türk-mülteci çatışmasını kışkırtmayı deniyorlar.Faşistlerin bir kısmı da buna pek teşne ama...Onlar da, tıpkı solcular gibi, hangi çirkin oyundabilememişlerdi...Bir diğer yol, polisle solcu süsü verilmiş budalaları kapıştırmak.Gezi'de olduğu gibi...Büyük acılar çektik, bedel ödedik, artık kimse bizi kolay kolay oyuna getiremez.

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Bir diğer yol, suikast.Yaniı öldürmek.Çok zor.15 Temmuz gecesi başaramadılar da...Ya da toplumda önde gelen bazı isimleri ortadan kaldırmak.Hanifalan gibi.Ama bu daplanının bir parçası ve ne kadarmeçhul.

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Geriyekalıyor.Ekonomik dengeleri iyice bozmak ve halktakatsayısının artmasını beklemek. Zayıf karnımız orası.Ama garantisi yok.Kararı, çeşitli nedenlerleolan AK Parti seçmenininküçük bir kısmı verecek,olarak nitelenen seçmen.O da seçime kısa bir süre kala belli olacak.Bakalım yalan haber kasırgası da ne kadar etkili olur? Düzmece anketler vb.Kalıyormelanet...FETÖ militanları hapisten çıkacaklar, PKK yeniden hendekler kazacak...Bunu kimin sağlayacağını da biliyoruz.

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İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılması için Amerikan yönetimi elinden gelen gelmeyen her türlü namussuzluğu yapacaktır.Herkesi suçluyor ama saldırmakla Ukrayna'nın da NATO'ya girmesini önledi.Bakalım tarih onu nasıl yazar?Amerikalılar, Yunanistan'ın NATO'ya dönmesini Türkiye'de darbe yaptırarak sağlamışlardı, bu sefer İsveç ile Finlandiya'yı nasıl bağlayacaklar?