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ENGİN ARDIÇ
Melanet beklentisi

Melanet beklentisi

22.05.2022, Pazar
Amerikan yönetimi, Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek için daha neler yapabilir?
"Demokratik yollardan" safsatasına inanacak kadar saf değiliz, Türkiye'de yaşıyoruz.
Seçime bir yıl var, ne gibi namussuzluklar sergileyecekler?
Bunu en iyi Ünal Çeviköz bilir ama elbette söylemez.
Kendimiz bulmaya çalışalım...
Birincisi, "yetmişli yıllar" taktiği.
Yani iç karışıklık çıkarmak, cinayetlere yol açmak ve halkta yılgınlık yaratmak...
Bir "kurtarıcı" beklentisi oluşturmak...
Ama bu sefer Amerikan tezgâhına gelecek bir ordu yok.
O tezgâha gelecek halk da yok.
Türk-Kürt çatışması istediler, tutmadı.
Alevi-Sünni çatışmasını yeniden canlandırmak istediler, o da tutmadı.
Sağ-sol çatışması desen, Z kuşağı yemez! Bizim kuşak kadar ahmak değiller.
Şimdi son bir çare olarak Türk- Suriyeli, daha doğrusu Türk-mülteci çatışmasını kışkırtmayı deniyorlar.
Faşistlerin bir kısmı da buna pek teşne ama...
Onlar da, tıpkı solcular gibi, hangi çirkin oyunda "kullanıldıklarını" bilememişlerdi...
Bir diğer yol, polisle solcu süsü verilmiş budalaları kapıştırmak.
Gezi'de olduğu gibi...
Büyük acılar çektik, bedel ödedik, artık kimse bizi kolay kolay oyuna getiremez.

***

Bir diğer yol, suikast.
Yani Tayyip Erdoğan'ı öldürmek.
Çok zor.
15 Temmuz gecesi başaramadılar da...
Ya da toplumda önde gelen bazı isimleri ortadan kaldırmak.
Hani Abdi İpekçi falan gibi.
Ama bu da "yetmişli yıllar" planının bir parçası ve ne kadar "tutacağı" meçhul.

***

Geriye "dolaylı yollar" kalıyor.
Ekonomik dengeleri iyice bozmak ve halkta "hoşnutsuzluk" katsayısının artmasını beklemek. Zayıf karnımız orası.
Ama garantisi yok.
Kararı, çeşitli nedenlerle Tayyip Erdoğan'a "küsmüş" olan AK Parti seçmeninin küçük bir kısmı verecek, "kararsızlar" olarak nitelenen seçmen.
O da seçime kısa bir süre kala belli olacak.
Bakalım yalan haber kasırgası da ne kadar etkili olur? Düzmece anketler vb.
Kalıyor "uzun vadeli" melanet...
FETÖ militanları hapisten çıkacaklar, PKK yeniden hendekler kazacak...
Bunu kimin sağlayacağını da biliyoruz.

***

İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılması için Amerikan yönetimi elinden gelen gelmeyen her türlü namussuzluğu yapacaktır.
Herkes Putin'i suçluyor ama saldırmakla Ukrayna'nın da NATO'ya girmesini önledi.
Bakalım tarih onu nasıl yazar?
Amerikalılar, Yunanistan'ın NATO'ya dönmesini Türkiye'de darbe yaptırarak sağlamışlardı, bu sefer İsveç ile Finlandiya'yı nasıl bağlayacaklar?
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