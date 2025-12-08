Viral Galeri Viral Liste A101'e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı

A101'e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı

A101'in 11 Aralık tarihli yeni indirim kataloğu satışa çıktı. Elektronikten mutfak ürünlerine, kamp ekipmanlarından araç aksesuarlarına kadar geniş bir ürün listesi bu hafta raflarda yerini alacak. Katalogda 3 musluklu su sebili 5.999 TL, kablolu dik süpürge 1.499 TL ve elektrikli ısıtıcı fan 599 TL fiyatla öne çıkan ürünler arasında bulunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.12.2025 10:20
A101’e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı

A101'in 11 Aralık itibarıyla geçerli olacak aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta temizlikten kamp ekipmanlarına kadar birçok kategoride indirimli ürün satışa sunulacak. Cam çay seti 1.299 TL, kamp yatağı 1.299 TL ve orta boy valiz 755 TL olarak listede dikkat çekerken; olta sehpası, pazar arabası, kör nokta aynası ve 5'li olta kancası da indirimli fiyatlarıyla katalogda yer alıyor.

İŞTE 11 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI

A101’e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı

Kahve Fincan Takımı (2 Fincan + Tabak): 349 TL

LAV Kase: 24,50 TL

Paşabahçe Scala Su Bardağı 6'lı: 149 TL

Borosilikat Fincan 4'lü: 189 TL

Tepsili Cappuccino Fincan Seti 2'li: 139 TL

Borosilikat Bardak 3'lü: 139 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa: 69,50 TL

Dolma Taşı: 49,50 TL

Porselen Güveç Seti 6'lı: 189,50 TL

Orta Boy Güveç Tenceresi: 109 TL

Saklama Ürünleri:

No-Frost Saklama Kabı 3,5 L: 20 TL

No-Frost Saklama Kabı 6 L: 20 TL

No-Frost Saklama Kabı 1,4 L: 17,50 TL

No-Frost Saklama Kabı 10 L: 25 TL

3'lü Saklama Kabı: 39,50 TL

3'lü Saklama Kabı (Yuvarlak): 69,50 TL

Saklama Kabı 6'lı: 149 TL

Muz Saklama Kabı: 20 TL

Buzdolabı Saklama Kabı: 89,50 TL

Motivasyon Matarası: 79,50 TL

Şerbetlik: 139 TL

Sunum Tepsisi: 29,50 TL

Pipetli Çelik Termos: 529 TL

Pipetli Desenli Termos: 349 TL

Metal Beslenme Seti 2'li: 449 TL

Mutfak & Ev Araçları:

Hareketli Süzgeç: 59,50 TL

Ahşap Kulplu Emaje Sosluk: 29,50 TL

Poşet Klipsi: 39,50 TL

Standlı Sabunluk Seti 2'li: 339 TL

Sürgülü Bulaşıklık: 179 TL

Buzdolabı Organizer: 29,50 TL

Rakle Ürünleri:

Bambu Kapaklı Baharatlık: 99,50 TL

Gravürlü Renkli Kupa: 79,50 TL

Baharatlık Çeşitleri: 19,50 TL

Desenli Baharatlık: 29,50 TL

Kase Setleri:

Kase 400 ml: 34,50 TL

Kase 800 ml: 49,50 TL

Kase 1500 ml: 59,50 TL

A101’e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı

Promer Lux Ütü Masası: 1.099 TL

Promer Lux Kanatlı Kurutmalık: 599 TL

Mini Ütü Masası: 289 TL

Peluş Taç: 49,50 TL

Dikey Takı Organizeri: 99,50 TL

Toka & Çorap Düzenleyici: 20 TL

Pazar Arabası: 399 TL

4+1 Galvaniz Merdiven: 799 TL

Sihirli Çöp Kovası: 189 TL

İnci Diş Fırçası: 29,50 TL

Banyo Seti (6 Parça): 449 TL

Silikon Mandal 10'lu: 39,50 TL

Plastik Kumbara: 49,50 TL

Çamaşır İpi: 17,50 TL

Plastik Askı: 44,50 TL

İkili Gürgür Fırça Seti: 29,50 TL

Karma Fırça Ürünleri: 39,50 TL

Hamam Faraşı: 29,50 TL

Şaplı Fırça Faraşı: 89,50 TL

Yedek Bez 2'li: 109 TL

İki Katlı Raf Düzenleyici: 89,50 TL

Sopa + Mop Seti: 249 TL

Yaka ve Tırnak Fırçası: 15 TL

Tuvalet Fırçası: 49,50 TL

Şişe ve Biberon Temizleme Fırçası: 29,50 TL

Çok Amaçlı Bambu Kutu: 249 TL

3 Katlı Üçgen Raf: 179 TL

A101’e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı

English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (160×200 cm): 349 TL

English Home Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (100×200 cm): 259 TL

Punch Kırlent Kılıfı: 159 TL

Kadın Tam Fermuarlı Polar (S-M-L-XL): 299 TL

Kadın Ekose Pijama Takımı (S-M-L-XL): 399 TL

Kadın Soket Çorap 5'li: 89,50 TL

Erkek Soket Çorap 5'li: 89,50 TL

Erkek Desenli Boxer (M-L-XL): 69,50 TL

Lotus Micro Sütyen (75-80-85-90): 149 TL

Kadın Termal Sporcu Tayt: 139 TL

Erkek Ribana Fanila (M-L-XL): 99,50 TL

Kadın Pedli Atlet (S-M-L-XL): 119 TL

Kadın Kaşkorse Düğmeli Atlet (S-M-L-XL): 75 TL

Yün & Örgü Ürünleri:

Kartopu Kristal Yumak 2'li: 69,50 TL

Kartopu Yumurcak Yumak 2'li: 109 TL

Kartopu Orkide Batik Yumak 2'li: 99,50 TL

Kartopu Orkide Tweed Yumak 2'li: 129 TL

Kartopu Orkide Yumak 2'li: 69,50 TL

Kartopu Flora Yumak 2'li: 69,50 TL

Valiz & Aksesuar:

Orta Boy PP Valiz (67×44×26 cm): 755 TL

Kabin Boy PP Valiz (57×37×21 cm): 685 TL

Büyük Boy PP Valiz (75×53×31 cm): 875 TL

PP Makyaj Çantası (27×18×22 cm): 299 TL

Diğer Ürünler:

Masa ve Duvar Saati: 189 TL

RainWalker Şemsiye: 219 TL

A101’e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı

Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet: 59.990 TL

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped: 29.990 TL

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 39.990 TL

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 49.990 TL

SON DAKİKA