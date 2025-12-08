A101’e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı

A101'in 11 Aralık itibarıyla geçerli olacak aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta temizlikten kamp ekipmanlarına kadar birçok kategoride indirimli ürün satışa sunulacak. Cam çay seti 1.299 TL, kamp yatağı 1.299 TL ve orta boy valiz 755 TL olarak listede dikkat çekerken; olta sehpası, pazar arabası, kör nokta aynası ve 5'li olta kancası da indirimli fiyatlarıyla katalogda yer alıyor.

İŞTE 11 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI⤵