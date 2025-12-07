Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı
6 Aralık'ta gerçekleştirilen Kaymakamlık/2 sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Sınav sonrasında hem sonuçların hem de soru-cevap anahtarının yayımlanacağı tarih merak edilirken, arama motorlarında bu konuya yönelik yoğun ilgi devam ediyor. 'Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemde sıkça araştırılırken, süreçle ilgili resmi duyurular yakından takip ediliyor.
