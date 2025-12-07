Viral Galeri Viral Liste Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı

Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı

6 Aralık'ta gerçekleştirilen Kaymakamlık/2 sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Sınav sonrasında hem sonuçların hem de soru-cevap anahtarının yayımlanacağı tarih merak edilirken, arama motorlarında bu konuya yönelik yoğun ilgi devam ediyor. 'Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemde sıkça araştırılırken, süreçle ilgili resmi duyurular yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2025 12:07
Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrilirken, adayların erişimine sunulan soru ve cevap anahtarı da gündemin odağına yerleşti. Sınava katılanlar, sonuçların açıklanacağı günü beklerken aynı zamanda yayımlanan soru kitapçığını incelemeye başladı.

Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı

SONUÇLAR NE ZAMAN DUYURULACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2025-Kaymakamlık/2 sınav sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı

CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

Bugün yapılan sınavın ardından ÖSYM, Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın %10'luk bölümünü erişime açtı. Bununla birlikte, sınava başvuran adaylar soru kitapçığının tamamını inceleme hakkına sahip olacak.

Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav sorularının tamamına 6 Aralık 2025 saat 13.55'ten itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek. Bu erişim süreci 10 gün boyunca devam edecek ve 16 Aralık 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı

2025-KAYMAKAMLIK/2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (% 10) İÇİN TIKLAYIN!

SON DAKİKA