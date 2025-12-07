Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav sorularının tamamına 6 Aralık 2025 saat 13.55'ten itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek. Bu erişim süreci 10 gün boyunca devam edecek ve 16 Aralık 2025 saat 23.59'da sona erecek.