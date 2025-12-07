Viral Galeri Viral Liste Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?

Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?

Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin 'vuslat' yani Rabb'ine kavuşma anı olarak gördüğü ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Şeb-i Arus etkinlikleri bugün başladı. 'Düğün Gecesi' adıyla da bilinen bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi yine derin bir manevi atmosfer eşliğinde anılıyor. 2025 yılı Şeb-i Arus takviminin başlamasıyla birlikte, törenlerin detayları ve programlarının nerede gerçekleşeceği gündemdeki yerini aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2025 12:45
Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?

Mevlana'yı anma geleneğinin en anlamlı dönemlerinden biri olan Şeb-i Arus süreci başladı. Her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen ve Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin "vuslat", yani Rabb'ine kavuşma gecesi olarak tanımladığı bu özel dönem, hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir katılımla takip ediliyor. 2025 programı resmen start alırken, etkinliklerin tarihleri ve adresi merak edenlerin gündeminde.

Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?

ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN?

Mevlânâ'nın 749'uncu ölüm yıl dönümü kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus etkinlikleri, bu yıl 07 Aralık'ta başladı ve 17 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Etkinlikler boyunca Mevlana'nın öğretisi, düşünce dünyası ve hoşgörü temelli anlayışı farklı etkinliklerle yeniden hatırlatılacak.

Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?

TÖRENLER NEREDE YAPILIYOR?

Her yıl olduğu gibi 2025 Şeb-i Arus törenlerinin merkezi yine Konya. UNESCO'nun 2008'den bu yana Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Mevlevî Sema Törenleri, bu uluslararası anma programının temel unsurlarından biri olmaya devam ediyor.

Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?

Programa katılmak isteyenler için tören biletleri Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün dijital platformu üzerinden satışa sunuluyor.

Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?

ŞEB-İ ARUS'UN ANLAMI

Arapça kökenli bir ifade olan "Şeb-i Arus", kelime anlamıyla "Düğün Gecesi" demek. Mevlânâ'nın bu ifadeyi kullanmasının nedeni, ölüm gününü bir ayrılığın değil, sonsuzluğa kavuşmanın başlangıcı olarak görmesinden kaynaklanıyor. Bu bakış açısı, onun tasavvufi anlayışının en çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

SON DAKİKA