Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?
Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin 'vuslat' yani Rabb'ine kavuşma anı olarak gördüğü ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Şeb-i Arus etkinlikleri bugün başladı. 'Düğün Gecesi' adıyla da bilinen bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi yine derin bir manevi atmosfer eşliğinde anılıyor. 2025 yılı Şeb-i Arus takviminin başlamasıyla birlikte, törenlerin detayları ve programlarının nerede gerçekleşeceği gündemdeki yerini aldı.
Giriş Tarihi: 07.12.2025 12:45