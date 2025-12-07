Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?

Mevlana'yı anma geleneğinin en anlamlı dönemlerinden biri olan Şeb-i Arus süreci başladı. Her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen ve Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin "vuslat", yani Rabb'ine kavuşma gecesi olarak tanımladığı bu özel dönem, hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir katılımla takip ediliyor. 2025 programı resmen start alırken, etkinliklerin tarihleri ve adresi merak edenlerin gündeminde.