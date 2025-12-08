Memura en düşük 60.000 TL maaş! Seyyanen zam+2 formüllü hesap: Öğretmen, polis...

MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ ZAM HESAPLARINI ŞEKİLLENDİRİYOR

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi, aralık enflasyonuna dair yol gösterici niteliğinde. Ankette aralık beklentisi yüzde 1,16 olarak kaydedildi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2025 yılının enflasyonu yüzde 31,25'e ulaşacak. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 12,49'a çıkacak. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve top