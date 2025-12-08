Viral Galeri Viral Liste Memura en düşük 60.000 TL maaş! Seyyanen zam+2 formüllü hesap: Öğretmen, polis...

SSK ve BAĞ-KUR emeklileriyle memurların 2026 yılında alacağı maaş artışında süreç kritik aşamaya ulaştı. Zam oranı, ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonuyla birlikte netleşecek. Gözler son verilere çevrilmişken, maaşlara uygulanacak artışa ilişkin farklı senaryolar gündemde yer alıyor. Hem emeklilerin hem de kamu çalışanlarının zam beklentisinin yükseldiği bu dönemde, hesaplamalar enflasyon farkı ve refah payı ihtimali üzerinden şekilleniyor.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:34
Kasım ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin 2026 yılı maaş artışları yeniden gündemin merkezine yerleşti. TÜİK'in aralık ayında açıklayacağı son enflasyon verisi, maaşlara uygulanacak zam oranını kesinleştirecek. Zam hesaplamalarında enflasyon farkı, toplu sözleşme ve refah payı ihtimalleri öne çıkarken, milyonlarca kişinin gözü açıklanacak oranda.

İŞTE YENİ MAAŞ HESABI
ZAM ORANLARINDA İKİ SENARYO ÖNE ÇIKIYOR

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, yılın ikinci yarısına ilişkin beş aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesinin ardından, emeklilerin alacağı minimum zam oranı yüzde 11,21 oldu. Aynı dönemde memurlar için enflasyon farkıyla birlikte yüzde 17,55'lik artış netleşti.

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,16 çıkması halinde bu oran yükselecek. Senaryolara göre emekliler yüzde 12,49 zam alabilirken, alternatif hesaplamada zam oranı yüzde 12,28 seviyesinde kalacak.

Memurlar içinse yıllık artış oranının yüzde 18,7 ile yüzde 18,92 arasında değişmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ ZAM HESAPLARINI ŞEKİLLENDİRİYOR

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi, aralık enflasyonuna dair yol gösterici niteliğinde. Ankette aralık beklentisi yüzde 1,16 olarak kaydedildi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2025 yılının enflasyonu yüzde 31,25'e ulaşacak. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 12,49'a çıkacak. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve top

