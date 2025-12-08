Memura en düşük 60.000 TL maaş! Seyyanen zam+2 formüllü hesap: Öğretmen, polis...
SSK ve BAĞ-KUR emeklileriyle memurların 2026 yılında alacağı maaş artışında süreç kritik aşamaya ulaştı. Zam oranı, ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonuyla birlikte netleşecek. Gözler son verilere çevrilmişken, maaşlara uygulanacak artışa ilişkin farklı senaryolar gündemde yer alıyor. Hem emeklilerin hem de kamu çalışanlarının zam beklentisinin yükseldiği bu dönemde, hesaplamalar enflasyon farkı ve refah payı ihtimali üzerinden şekilleniyor.
