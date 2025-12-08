Viral Galeri Viral Tıkla Dondurucu hava İstanbul'da! Yağışlar şiddetlenecek, sokaklar bembeyaz olacak: Sel riski nerelerde?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı şehirlerinde aralıklı yağış bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.12.2025 07:32
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmurun zaman zaman kara dönebileceği ifade ediliyor. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı duyuruldu.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BAŞLIYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde değerlerin normallerin 2 ila 4 derece üzerinde devam ettiği görülüyor. Ancak meteoroloji uzmanları, bu sıcaklık tablosunun uzun sürmeyeceğini belirtiyor.

RÜZGAR UYARISI: BAZI BÖLGELERDE ETKİLİ ESECEK

Rüzgarın, batı bölgelerde kuzey yönlü, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği ifade edildi. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında rüzgarın yer yer saatte 40-60 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÇİFTE UYARI

Meteoroloji, yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetleneceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli eseceği uyarısı yapıldı.

HAKKARİ VE VAN'DA SARI KOD: KAR VE YAĞMUR YOLDA

Hakkari ve Van için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Bölgedeki hava hareketliliğinin artmasıyla sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

