Dondurucu hava İstanbul'da! Yağışlar şiddetlenecek, sokaklar bembeyaz olacak: Sel riski nerelerde?

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmurun zaman zaman kara dönebileceği ifade ediliyor. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı duyuruldu.