Dondurucu hava İstanbul'da! Yağışlar şiddetlenecek, sokaklar bembeyaz olacak: Sel riski nerelerde?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı şehirlerinde aralıklı yağış bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.12.2025 07:32