MEB 2025-2026 takvimi: Sömestr ne zaman? Karne ve 15 tatil tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılına dair takvim detayları öğrencilerden velilere, öğretmenlerden eğitim planlaması yapanlara kadar geniş bir kitlenin gündeminde. Özellikle sömestr ve yaz tatili için hazırlık yapmak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu resmi tarihlere odaklanmış durumda. 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusu sıkça araştırılırken, birinci ve ikinci dönem karnelerinin hangi gün verileceği de merak konusu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Okullarda ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çaldı ve yeni dönem resmen başladı. Eğitim süreci devam ederken, öğrenciler kadar veliler ve öğretmenler de yıl içindeki tatil planlarını yapabilmek için takvimde yer alan resmi tarihlere odaklanmış durumda. Özellikle "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu son günlerde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Takvime göre ilk dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini aldıktan sonra yarıyıl tatiline çıkacak. Sömestr tatilinin başlangıcı 19 Ocak 2026 Pazartesi olarak belirlendi ve iki haftalık dinlenme süreci 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

KARNELER HANGİ GÜN DAĞITILACAK?

Birinci dönem karneleri, eğitim takvimi doğrultusunda 16 Ocak Cuma günü öğrencilere teslim edilecek. Böylece öğrenciler, karne gününün hemen ardından yarıyıl tatiline girmiş olacak.

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGICI VE KAPANIŞ TARİHİ

Ara tatilin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve yaklaşık beş aylık eğitim sürecinin sonunda 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler uzun yaz tatiline resmi olarak bu tarihte girecek.

2. ARA TATİL TARİHLERİ

Bu yıl uygulanacak takvimde ikinci dönem ara tatili de yer alıyor. Öğrenciler 16 Mart 2026'da kısa bir mola verecek ve tatil 20 Mart Cuma günü sona erecek. Ardından eğitim, yaz tatiline kadar kaldığı yerden devam edecek.

