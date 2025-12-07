MEB 2025-2026 takvimi: Sömestr ne zaman? Karne ve 15 tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Okullarda ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çaldı ve yeni dönem resmen başladı. Eğitim süreci devam ederken, öğrenciler kadar veliler ve öğretmenler de yıl içindeki tatil planlarını yapabilmek için takvimde yer alan resmi tarihlere odaklanmış durumda. Özellikle "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu son günlerde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.