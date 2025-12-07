Viral Galeri Viral Liste TCMB aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? İndirim mi gelecek sabit mi kalacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki faiz toplantısı ekonomi çevrelerinin yakın takibinde. Ekimde yapılan faiz indiriminden sonra kurulun yeni kararının nasıl şekilleneceği merak konusu. Toplantının sonucu ve verilecek mesajların, 2025 ekonomik adımlarında belirleyici olacağı değerlendiriliyor. Kararın açıklanacağı tarih ve saat gündemin en önemli başlıklarından biri.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2025 13:36
TCMB'nin dokuzuncu faiz kararına geri sayım sürerken, piyasalar dikkatini Para Politikası Kurulu'nun toplantısına çevirdi. Son toplantıda faiz indirimi yapılmasının ardından, Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir yol izleyeceği ekonomi dünyasında en çok konuşulan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

KARAR TARİHİ NETLEŞTİ

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin resmi takvim açıklandı. Buna göre, faiz kararı 11 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak.

Finans piyasaları, toplantı sonrası yapılacak değerlendirmelerin 2025 yılı para politikasına yön vereceğini düşünüyor.

SON FAİZ ADIMI NE OLDU?

TCMB, bir önceki toplantıda politika faizinde indirime gitmişti. Kurul, bir hafta vadeli repo faizini yüzde 40,5'ten 39,5'e düşürdü. Bununla birlikte gecelik borç verme faizi yüzde 43,5'ten 42,5'e, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 39'dan 38'e çekildi. Bu hamle, para politikasında gevşeme sürecinin sürdüğüne işaret eden bir adım olarak değerlendirildi.

BEKLENTİLER NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi de beklentileri ortaya koydu. Ankete göre, BİST Repo-Ters Repo Pazarı gecelik faiz beklentisi önceki ay yüzde 39,15 seviyesindeyken bu dönemde 39,35'e yükseldi. Aynı anket verileri, Aralık toplantısında politika faizinin yüzde 38,28 seviyesine çekilebileceğine işaret ediyor.

