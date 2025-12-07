TCMB aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? İndirim mi gelecek sabit mi kalacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki faiz toplantısı ekonomi çevrelerinin yakın takibinde. Ekimde yapılan faiz indiriminden sonra kurulun yeni kararının nasıl şekilleneceği merak konusu. Toplantının sonucu ve verilecek mesajların, 2025 ekonomik adımlarında belirleyici olacağı değerlendiriliyor. Kararın açıklanacağı tarih ve saat gündemin en önemli başlıklarından biri.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2025 13:36