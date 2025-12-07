TCMB aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? İndirim mi gelecek sabit mi kalacak?

TCMB'nin dokuzuncu faiz kararına geri sayım sürerken, piyasalar dikkatini Para Politikası Kurulu'nun toplantısına çevirdi. Son toplantıda faiz indirimi yapılmasının ardından, Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir yol izleyeceği ekonomi dünyasında en çok konuşulan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.