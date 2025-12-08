Viral Galeri Viral Tıkla Hatay’da dayı vahşeti! Minik Amir’in ilk isteği ortaya çıktı

Hatay’da dayı vahşeti! Minik Amir’in ilk isteği ortaya çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan Suriyeli 10 yaşındaki Amir Alcedduh, baraj kıyısında kayaların altında toprağa kısmen gömülü halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, okul çıkışında dayısı tarafından kaçırılıp darbedildiğini söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan cani dayı M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.12.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:23
Hatay’da dayı vahşeti! Minik Amir’in ilk isteği ortaya çıktı

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, cuma günü okul çıkışı evine gitmeyerek kayıplara karışmıştı.

Hatay’da dayı vahşeti! Minik Amir’in ilk isteği ortaya çıktı

Çocuklarından haber alamayan aile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Amir'in okulunun bulunduğu bölge başta olmak üzere ilçe genelinde kamera izleme çalışması başlattı.

Hatay’da dayı vahşeti! Minik Amir’in ilk isteği ortaya çıktı

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Polis ekiplerinin 200'den fazla kamera kaydını izlemesiyle olayın şüphelisi olarak Amir'in dayısı M.E. gözaltına alındı. Baraj yolunda aracında yeğeniyle bir evin kamerasına yakalanan dayı yeğeninden haberdar olmadığını söylese de polis, AFAD, jandarma ve STK'lar bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla kayıp çocuk 2 gün sonra kafasından yaralanmış halde toprağa gömülü halde bulundu.

MİNİK AMİR'İN İLK İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Hatay’da dayı vahşeti! Minik Amir’in ilk isteği ortaya çıktı

Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Ağır yaralı Amir, kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı. Evladının durumunun iyi olduğunu ifade eden baba Muhammed El Cedduh, dayısının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini belirterek devlet görevlilerine ve Türk halkına teşekkür etti.

Hatay’da dayı vahşeti! Minik Amir’in ilk isteği ortaya çıktı

CANİ DAYI TUTUKLANDI

Cuma günü gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 30 yaşındaki dayı M.E. ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. M.E.'nin, 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA