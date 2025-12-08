İstanbul Erkek Lisesi’nde neler oluyor? Kızlar isyanda: Ölüm tehdidi bile var
Türkiye'de çocuk ve gençlerin yaşamını olumsuz etkileyen akran zorbalığı giderek büyüyor. İstanbul Erkek Lisesi'nde geçtiğimiz günlerde 'kız meselesi' nedeniyle yaşanan gerilimin ardından, sözlü taciz ve şiddete maruz kalan kız öğrencilerden açıklama geldi. Öğrenciler, 'Bu sadece buz dağının görünen yüzü, aramızda ölüm tehdidi alanlar bile var' diyerek yaşananların boyutuna dikkat çekti.
