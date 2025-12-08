Viral Galeri Viral Tıkla İstanbul Erkek Lisesi’nde neler oluyor? Kızlar isyanda: Ölüm tehdidi bile var

Türkiye'de çocuk ve gençlerin yaşamını olumsuz etkileyen akran zorbalığı giderek büyüyor. İstanbul Erkek Lisesi'nde geçtiğimiz günlerde 'kız meselesi' nedeniyle yaşanan gerilimin ardından, sözlü taciz ve şiddete maruz kalan kız öğrencilerden açıklama geldi. Öğrenciler, 'Bu sadece buz dağının görünen yüzü, aramızda ölüm tehdidi alanlar bile var' diyerek yaşananların boyutuna dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.12.2025 08:32
Ülkenin hem en köklü liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi'nde akran skandalı büyüyor. İddiaya göre 9'uncu sınıftaki erkek öğrenciler kız öğrenciler hakkında cinsel içerikli ve tacizle tehdit eden bir liste hazırladı.

Bunun üzerine 11'inci sınıf öğrencileri 9'uncu sınıf öğrencilerini darp etti.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Kız öğrenciler ise yaşananları aktardı.

"Bu yaşadığımız olaylar buz dağının sadece görünen yüzü. Büyük tedirginlik yaşıyoruz" deyip şu ifadeleri kullandı: Ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelerde bulunan hastalıklı zihinler bu eğitim kurumunda barındıkça, hiçbirimiz güvende değiliz. Bizlerin uğradığı mağduriyet telafi edilemeyecek kadar derin ve ağırdır.

HERKES KORKUYOR
Konuyla ilgili konuşan bir veli, "Şiddeti desteklemiyoruz ancak üst sınıflar kardeşlerini korumak için böyle bir olaya karıştı. Benim kızım 'Anne okulda artık yürürken bile rahatsız oluyorum acaba biri fotoğraf çeker mi ya da başka şeyler düşünürler mi' diyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

İddialar üzerine İstanbul Valiliği okulda idari soruşturma başlattı.

