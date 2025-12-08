FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi geliyor mu?
ABD Merkez Bankası'nın 2025 yılındaki son toplantısı yaklaştıkça gözler yeniden Washington'a çevrildi. Küresel piyasalarda yatırımcılar, FED'in alacağı faiz kararını ve bunun yeni yıl politikalarına etkisini merakla bekliyor. Kararın ardından Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ise 2026 yılına yönelik faiz adımlarına dair ipuçları verecek. Şimdi en çok sorulan soru, FED faiz kararının hangi gün ve saat açıklanacağı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.12.2025 06:35