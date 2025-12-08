FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi geliyor mu?

2026 YILI TOPLANTI TAKVİMİ AÇIKLANDI

FED, 2026 yılı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takvimini de paylaştı. Buna göre toplantılar şu tarihlerde yapılacak:

27-28 Ocak

17-18 Mart

28-29 Nisan

16-17 Haziran

