FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi geliyor mu?

ABD Merkez Bankası'nın 2025 yılındaki son toplantısı yaklaştıkça gözler yeniden Washington'a çevrildi. Küresel piyasalarda yatırımcılar, FED'in alacağı faiz kararını ve bunun yeni yıl politikalarına etkisini merakla bekliyor. Kararın ardından Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ise 2026 yılına yönelik faiz adımlarına dair ipuçları verecek. Şimdi en çok sorulan soru, FED faiz kararının hangi gün ve saat açıklanacağı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.12.2025 06:35
FED'in Aralık ayı faiz kararına yönelik geri sayım sürerken, küresel piyasalar kritik toplantıya odaklanmış durumda. ABD Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını 9-10 Aralık tarihlerindeki toplantılar sonrası açıklaması bekleniyor. Kararın ardından Başkan Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler, 2026 yılı para politikası beklentilerinin şekillenmesinde belirleyici olacak.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in Aralık ayı toplantıları 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak. Merkez Bankası, yılın son faiz kararını 10 Aralık'ta Türkiye saati ile 22.00'de duyuracak. Karar öncesi piyasalar temkinli seyrini korurken, yatırımcılar açıklamalarla birlikte gelecek sinyalleri yakından takip ediyor.

PİYASALARDA BEKLENTİ FAİZ İNDİRİMİ YÖNÜNDE

ABD'de açıklanan son ekonomik veriler, özel sektör istihdamının zayıfladığına işaret etti. Bu gelişme, FED'in sıkı para politikasını gevşetebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre FED'in Aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan indirme ihtimali yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, enflasyondaki yavaşlamanın sürmesi halinde 2026 yılına daha yumuşak bir faiz patikasıyla girilebileceğini belirtiyor.

2026 YILI TOPLANTI TAKVİMİ AÇIKLANDI

FED, 2026 yılı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takvimini de paylaştı. Buna göre toplantılar şu tarihlerde yapılacak:

27-28 Ocak
17-18 Mart
28-29 Nisan
16-17 Haziran

