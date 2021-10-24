Paris'te ayaklanma olmuş, aydınlar ve işçiler belediyeye el koymuşlardı...1871 ilkbaharı...Adolphe Thiers, Alman kuşatması boyunca ödenememiş borçların ve birikmiş kiraların hemen ödenmesini istiyordu. Millet açtı, kimsede para yoktu ki ödeyebilsin.Fransız burjuvası bu kadar bencil ve gaddardı.İhtilalci Paris Komünü, Başpiskopos Monseigneur Darboy'yı rehin aldı.Versailles'a yerleşmiş sağcı hükümetin elinde rehin tutulan solun lideri Auguste Blanqui ileyapmak istiyordu.Thiers buna asla yanaşmadı. Bile bile başpiskoposu ölüme gönderdi.Çünkü solcuların elinde tutsak olan, hele hele öldürülecek ve şehit ilan edeceği bir başpiskopos onun çok daha işine gelirdi...Başpiskoposu kurşuna dizdiler. Böylece Thiers bütünkendi yanına çekti.Sonra da Paris'e saldırdı ve ihtilalcilerin çoğunu öldürdü.

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Şimdi aynı burjuvazi, onların torunları, yani Avrupa Birliği'ni kuran ve yöneten sınıf, Türkiye'ye ültimatom veriyor ve Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istiyor.Ki Osman ertesi gün tüysün.İngiltere'ye mi gider İsveç'e mi, Murat Belge bilir. Onu bulamazsanız Hasan Cemal'e sorarsınız.Türkiye Cumhuriyeti'ne emir veren hadsizler, böyle bir durumda Türkiye'ningayet iyi bilirler. Tayyip Erdoğan'ın böyle şeylere pabuç bırakmayacağını da.Amaçları Osman'ın serbest kalması değildir.Tam tersine, Monseigneur Darboy'nın Mazas hapishanesinde eziyet çekmesi gibi, Silivri'de daha da çok sıkıntıya girmesidir.Hele kazara ölse, çok daha mutlu olurlar.Çünkü Osman birİçişleri Bakanı Süleyman Soylu,diyor.Elbette.Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olsaydı, bubirliğin kendi iç mantığı açısından anlaşılır olabilirdi...Ama bizi oraya almıyorlar ki! Hiçbir zaman da almayacaklar.Dolayısıyla, üye olmadığımız, kapısında bekletildiğimiz bir sistemin diğer üyelerine uygulamayı aklına getirmediği kriterlere boyun eğmez Türkiye.Malı görelim öyle konuşalım. Müzakere yolunu yeniden açın, sonra talepleriniz olsun.

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Peki kitaplarını İletişim Yayınları'ndan yayınlayan bazı Türk aydınları, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını niçin isterler?

Ekmeklerini Osman veriyordu da onun için.

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"Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var." Hüseyin Baş (Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı)