New York Times’ın İstanbul depremi makalesine Üşümezsoy’dan sert tepki!

ZOMBİ MODELLERİN İZİ

Üşümezsoy, bu modellerin 99 sonrası önce Nature'da yayımlanarak 30 yıl içinde üç adet 7 üzeri deprem (Adalar, Orta Silivri ve Tekirdağ) öngördüğünü, ancak bu senaryonun daha sonra bizzat çalışmalarda yer alan Roland Armijo tarafından bile eleştirildiğini belirtti.

Modelin sürekli revize edilerek en sonunda Orta Marmara'da 7.2'lik tek bir depreme indirgendiğini hatırlatan Üşümezsoy, Science dergisindeki yeni yayının, Armijo'nun bile "bugüne kadar yazdıklarımızın hepsi yanlışmış" dediği eski verileri canlandırmaya çalıştığını ifade etti: