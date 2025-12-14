New York Times’ın İstanbul depremi makalesine Üşümezsoy’dan sert tepki!

"Bütün o çöpe atılan modelleri zombi model diyoruz hortlatmaya çalışmaktadır."
2. ADALAR VE YEŞİLKÖY FAYLARI "ÖLÜ"
NYT'nin bahsettiği kilitli segment iddiasına karşılık Üşümezsoy, Doğu Marmara'daki ve İstanbul yakınındaki fayların büyük bir risk taşımadığını vurguladı:
" Adalar Fayı Ölüdür"
Üşümezsoy, Adalar Fayının hiçbir deprem canlılığı göstermediğini ve Armijo'nun bile bu fayın normal bir fay olduğunu ve bölgedeki riskin bittiğini kabul ettiğini belirtti,,. Doğu Marmara'daki tüm stresin 1894 ve 1999 depremleriyle boşaltıldığının tabiat tarafından kanıtlandığını söyledi.
Hayali Segment İddiası
Science makalesinin Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar uzanan hayali segmentler yarattığını belirten Üşümezsoy, bu bölgede fay olmadığını, fay olsa bile artçı ve stres emaresinin bulunmadığını çünkü o fayın ölü olduğunu ifade etti.