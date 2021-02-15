Bugünkü aklım olsaydı "" olurdum...Gündeme bağlı değilsin, üstelik her gün değil haftada bir yazarsın.Irgatlık etmezsin. Bir hafta Eski Roma mutfağını anlatırsın, öbür hafta Dandanakan Muharebesi'ni. Kafana göre takılırsın.Gene de gündemle bağını koparmamaya çalışan bir bizim Erhan Afyoncu hocamız vardır.İlber Ortaylı hocamız da, malum refikimizde, Balkan Paktı'nı yazmış.Eh, bizimki Abdülhamid'i anlatıyorsa uygun bir cevap vereceksin tabii.Sayfaya kocaman bir Atatürk resmi koyarsan da bu "" yerine getirmiş olursun.

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Balkan Paktı hep "" olarakpazarlanmıştır.Yeni kuşaklar da bunu hiç sorgulamadılar. (Neyi sorguladılar ki?)Balkan Paktı esas olarak Türkiye ile Yugoslavya arasında kuruldu. Romanya girmedi. Bulgaristan yan çizdi. Yunanistan daha sonra pişman oldu ve İtalya'ya yanaşmaya çalıştı.Ne biçim "" anlaşmasıydı bu ve kim kimi, kimden koruyacaktı?Sovyetler Birliği henüz yayılmacı politikasına geçmemişti, tam tersine Stalin "" ilkesini savunuyordu. Bu yüzden İspanya İç Savaşı'nda bile cumhuriyetçilere gıdım gıdım, "" yardım etti.Almanya henüz ona buna saldıracak kadar güçlü değildi.Kalıyor bir İtalya...Peki, İtalya Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a yani Balkan yarımadasına sarktığı zaman niçin yardıma koşmadık?Çünkü pakt dağılmıştı...Öyleyse neye yaramıştır bu anlaşma?Tövbe, Belgrad'a kültür ataşesi gönderdik.Artık onlara güneş-dil teorisini mi anlattı yoksa Orta Asya'dan göç yolları haritasını mı, bilemem.Bir de altınlarını bize göndermişler Almanya saldırınca, Stalin'in İspanyol altın rezervine yaptığı gibi üstüne yatmadık, iade ettik.Başka?Başka, sağlığın.Marifet, hadi İtalya'yı boşverin de, asıl Almanya 1941'de Balkanlar'a saldırdığı zaman buna karşı çıkmak, hatta çatışmaya girmekti.Ne Türkiye'nin bu gücü vardı, ne de Milli Şef'in buna niyeti...Öyleyse neresi bunun büyük başarı?İşin içinde Atatürk var ya, salla gitsin.Maksat bir punduna getirip Atatürk resmi yayınlamak.Çok sıkışırsan "" var daha sırada, Yanık Ömer,Vardar Ovası falan.Bak, iyi fikir, önümüzdeki hafta da bunu yaz.