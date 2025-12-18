Yılbaşında neden kokina çiçeği alınır, ne anlama geliyor? Kokina çiçeği bakımı nasıl yapılır?

İlk bakışta ökseotunu andıran kokina, aslında tek bir bitki değildir. Dikkatli incelendiğinde, iki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle oluşturulduğu görülür. Kırmızı meyvelere sahip bitkinin dalları, dikenli ve yeşil yapraklı başka bir bitkiye özenle bağlanır. Yılbaşıyla özdeşleşen bu özel süs bitkisinin anlamı merak ediliyor. Peki kokina çiçeği neyi simgeler, bakımı nasıl yapılmalı?