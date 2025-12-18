Viral Galeri Viral Liste Yılbaşında neden kokina çiçeği alınır, ne anlama geliyor? Kokina çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Aralık ayı denildiğinde akla gelen yılbaşı sembollerinden biri de kokina çiçeğidir. Halk arasında yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina, her yıl yeni yıl öncesinde ev dekorasyonlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kırmızı meyveli kokina dalları, yılbaşı yaklaştıkça vitrinleri ve evleri süslemeye başlıyor. Peki yılbaşında neden kokina çiçeği alınır, ne anlama geliyor?

İlk bakışta ökseotunu andıran kokina, aslında tek bir bitki değildir. Dikkatli incelendiğinde, iki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle oluşturulduğu görülür. Kırmızı meyvelere sahip bitkinin dalları, dikenli ve yeşil yapraklı başka bir bitkiye özenle bağlanır. Yılbaşıyla özdeşleşen bu özel süs bitkisinin anlamı merak ediliyor. Peki kokina çiçeği neyi simgeler, bakımı nasıl yapılmalı?

Kokina Çiçeği Nedir?

Halk arasında kokina olarak bilinen bitki, botanikte Ruscus aculeatus adıyla tanımlanır. Her dem yeşil kalan, sert ve batıcı yaprak benzeri dallara sahip bu bitki, genellikle 20 ila 50 santimetre arasında boylanır. Yılbaşında satılan kokinalar, yeşil dalların arasına kırmızı meyvelerin tek tek iplerle bağlanmasıyla hazırlanır.

Yılbaşında Neden Kokina Çiçeği Alınır?

Kokinanın kökeni, Yunan ve Anadolu kültürlerine dayanır. Özellikle İstanbul'da uzun yıllardır yılbaşı öncesinde satışa sunulan kokina, adını Yunanca'da "kırmızı" anlamına gelen kelimeden alır.

Rivayetlere göre, yılbaşında eve alınan kokina dalı bir yıl boyunca solmadan kalırsa, o eve şans, mutluluk ve bereket getirir. Hatta bazı inanışlarda, ev sahibi olma müjdesiyle ilişkilendirildiği de bilinir.

Sabır ve Emeğin Sembolü

Kokina, yalnızca anlamlarıyla değil, hazırlanma süreciyle de dikkat çeker. Kokina hazırlamak bir emek ve sabır işidir. Kırmızı meyvelerin yeşil dallara tek tek bağlanması zaman alıcı ve zahmetli bir süreçtir.

