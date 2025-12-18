Viral
Yılbaşında neden kokina çiçeği alınır, ne anlama geliyor? Kokina çiçeği bakımı nasıl yapılır?
Aralık ayı denildiğinde akla gelen yılbaşı sembollerinden biri de kokina çiçeğidir. Halk arasında yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina, her yıl yeni yıl öncesinde ev dekorasyonlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kırmızı meyveli kokina dalları, yılbaşı yaklaştıkça vitrinleri ve evleri süslemeye başlıyor. Peki yılbaşında neden kokina çiçeği alınır, ne anlama geliyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:22