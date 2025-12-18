Viral Galeri Viral Liste "Pes" dedirten hırsızlık! 670 bin liralık vurgun... Anne kız yüzlerini eşarpla böyle gizledi

Adana 'pes' dedirten hırsızlık anlarına sahne oldu. Farklı tarihlerde yüzlerini eşarpla gizleyen anne kız ve bir kadın kapılarını zorlayarak girdiği 2 ayrı evden, 670 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve parayı çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YÜZLERİNİ EŞARPLA GİZLEYİP EVLERİ SOYDULAR!

"Pes" dedirten olay, 8 Eylül'de saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi.

Yüzlerini eşarpla gizleyen Yeter U. ile kızı Özlem U., kapısını zorlayarak açtıkları M.K.'nin evine girdi. Yaklaşık 40 dakika evde kalan şüpheliler, yatak odasındaki gardıroba saklanan 650 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını çaldı.

Şüpheliler daha sonra evden ayrılıp, Kozan Caddesi'nde otobüse binerek bölgeden uzaklaştı.

Bu olaydan 3 gün sonra Yeter U., bu kez de Songül G. ile birlikte H.E.'nin Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki evine aynı yöntemle girdi.

Yatak odasındaki 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alan şüpheliler, evden çıkarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ YAKALANDI, 2'Sİ ARANIYOR
Evlerine döndüklerinde hırsızlıkları fark eden M.K. ve H.E.'nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda Yeter U. gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin ise izine ulaşılamadı. Songül G. ile Özlem U.'nun yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

