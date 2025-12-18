"Pes" dedirten hırsızlık! 670 bin liralık vurgun... Anne kız yüzlerini eşarpla böyle gizledi

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ YAKALANDI, 2'Sİ ARANIYOR

Evlerine döndüklerinde hırsızlıkları fark eden M.K. ve H.E.'nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda Yeter U. gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin ise izine ulaşılamadı. Songül G. ile Özlem U.'nun yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.