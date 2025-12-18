Viral
Galeri
Viral Liste
"Pes" dedirten hırsızlık! 670 bin liralık vurgun... Anne kız yüzlerini eşarpla böyle gizledi
"Pes" dedirten hırsızlık! 670 bin liralık vurgun... Anne kız yüzlerini eşarpla böyle gizledi
Adana 'pes' dedirten hırsızlık anlarına sahne oldu. Farklı tarihlerde yüzlerini eşarpla gizleyen anne kız ve bir kadın kapılarını zorlayarak girdiği 2 ayrı evden, 670 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve parayı çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:04